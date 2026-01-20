Andrea Rodríguez, productora de Hoy, revela cómo fue el enamoramiento entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel.

“Ellos eran amigos, siempre han sido amigos. Andrea iba al entrenamiento con él, es un chavo, es un tipazo” Andrea Rodríguez

La conductora del matutino aseguró que la nueva relación entre la presentadora y Luis Carlos Origel surgió desde la amistad y no desde la espontaneidad.

Andrea Rodríguez está feliz por la relación de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

En sus declaraciones, Andrea Rodríguez recordó que Luis Carlos Origel ha sido colaborador de Hoy los últimos ocho años.

Y es que el enamorado de Andrea Legarreta ha estado al frente de cápsulas deportivas y fitness, por lo que desde hace tiempo ya había una relación profesional entre ambos.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Especial )

La productora también se dijo feliz de cómo se han dado las cosas entre la ahora pareja, resaltando las cualidades de ambos.

Para Andrea Rodríguez, Luis Carlos Origel es “un tipazo”, mientras que considera a Andrea Legarreta como una mujer muy inteligente.

Estos factores, señala la productora, son por lo que sus colaboradores se ven plenos y contentos.

En este sentido, considera que tanto Andrea Legarreta como Luis Carlos Origel “ganaron” en la vida.

“[...] yo creo que en la vida siempre son ganar, ganar y si ellos están felices, nosotros quién, ¿verdad?” Andrea Rodríguez

Para finalizar, Andrea Rodríguez enfatizó el buen momento por el que está pasando Andrea Legarreta con su nueva relación.

Recordando el caótico 2023 que vivió la presentadora -con la muerte de su madre y su separación con Erik Rubín- expresó su confianza de que tiempos mejores siempre llegan.

Andrea Rodríguez sostuvo que Legarreta ha pasado por un extenso proceso de sanación, por lo que ya le tocaba volver a sentir amor:

“Yo creo que Andrea es una mujer plena, es una mujer que tiene mucho tiempo muy contenta y muy tranquila después de todo lo que había sucedido con el fallecimiento de su mami, con el divorcio que tuvo, creo que ahorita está muy contento y muy feliz” Andrea Rodríguez