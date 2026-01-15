Desde territorio español, Pepillo Origel habló del noviazgo entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel.

“Mi querida Andrea Legarreta está enamorada”, dijo Pepillo Origel en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reveló que ya sospechaba de la relación antes de que su sobrino se lo confirmara.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, de 78 años de edad, Luis Carlos Origel lo llamó para decirle que está de romance con la conductora de Hoy.

“Me habló mi sobrino para darme la noticia, yo como que ya me lo sospechaba”, citó y enseguida celebró que ya tenga una nueva sobrina, nada menos que Andrea Legarreta, de 54 años de edad.

“La quiero mucho. A Andrea la conozco desde hace muchos años, conozco a su familia, conocí a su madre, a su papá; mi compadre Juan, un señorón. Una familia mu integrada” Pepillo Origel

Así se conocieron Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Michelle Rojas )

Aunque Pepillo Origel asegura que aún no ha hablado con su hermano, el padre de Luis Carlos Origel, de edad desconocida, da por hecho que da el visto bueno al noviazgo.

“No he halado con mi hermano, apenas voy hablar hoy para ver mi hermano qué dice. Mis hermanos están contentos porque a todos nos cae muy bien. Andrea, tienes suerte porque todos te queremos” Pepillo Origel

Asimismo, Pepillo Origel indicó que no se mete en la relación de sus sobrinos ya que todos están grandes y saben lo que hacen, por lo que se espera que hable en su programa del noviazgo aunque poco.

Pepillo Origel aclara que su sobrino Luis Carlos sí tiene una carrera

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta se conocieron en el gimnasio de ella; el sobrino de Pepillo Origel era su coach y amigo.

Debido a que Luis Carlos Origel últimamente aparece en el programa Hoy, se dice que Andrea Legarreta lo ayudó a debutar en televisión, por lo que Pepillo Origel hace unas aclaraciones.

El también conductor aclara que aunque su sobrino trabaja como coach e instructor fitness, sí tiene una carrera, la cual estudió en San Francisco, California.

Sin embargo, su pasión es el ejercicio y ha escalado a través de él, actualmente participa en el programa de Esteban Arce, de 63 años de edad.

Por lo que tras adelantarse a comentarios malintencionados, Pepillo Origel concluye su video deseándole lo mejor a la nueva pareja:

“Lo felicito y le deseo lo mejor a los dos, ojalá y esto perdure, uno nunca sabe, pero yo de corazón les deseo que sean felices y que Dios los bendiga”. Pepillo Origel