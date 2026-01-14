A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta habría confirmado su romance con Luis Carlos Origel.

A tres años de su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta se ha dejado ver muy enamorada y ya no ocultaría su romance con Luis Carlos Origel.

Los post de Andrea Legarreta donde habría confirmado su romance con Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta inició el 2026 envuelta en rumores sobre su vida amorosa y es que nuevamente ha sido vinculada a Luis Carlos Origel.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram)

En medio de chismes, publicaciones de Andrea Legarreta han sido tomadas como una confirmación de su relación, sobre todo porque lo etiquetó en el post.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió un mensaje sobre cómo deberías de merecer un amor.

En la publicación se lee, que se debe tener un amor que quiera pasar el tiempo contigo a pesar de todos los defectos y que te quiera acompañar en todo momento.

Pero no fue la última publicación, y en que en sus Instagram Stories también escribió un mensaje en donde expresó que nunca se debe dejar de amar.

“Mientras uno este vivo, uno debe amar lo más que pueda” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Legarreta confirma que está ilusionada tras romance con Luis Carlos Origel

Tras varios meses de especulaciones, Andrea Legarreta reconoció que está ilusionada tras romance con Luis Carlos Origel.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Andrea Legarreta se mostró muy emocionada por su nueva relación.

Andrea Legarreta describió a Luis Carlos Origel como “un caballero” y recordó que habían sido amigos durante varios años.

“Bueno, como dicen, ‘lo que se ve, no se juzga’, es más que evidente... y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años. Se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, super educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia y es bonito, por eso éramos tan amigos, somos muy amigos” Andrea Legarreta

En su conversación, Andrea Legarreta reconoció que vivió una etapa de mucha tristeza, pero de repente la vida la cambió.

Andrea Legarreta señaló que algo cambió de su relación con Luis Carlos Origel, pero no se animaba a dar el siguiente paso, aunque ahora se encuentra muy feliz.

“De pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz. Y no, no me animaba hasta que, de pronto… no pensaba en eso… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende… y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada” Andrea Legarreta

Aunque Andrea Legarreta no quiso mencionar el nombre, aseguró que “ya lo han dicho mucho” y reconoció que se encuentra muy emocionada.