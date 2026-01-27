Luis Carlos Origel -de 33 años de edad- reveló cómo es su relación con Erik Rubín tras confirmar su romance con Andrea Legarreta.

Han pasado 3 años de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, quienes han mostrado tener un vínculo familiar armonioso.

Luis Carlos Origel aclara cómo se lleva con Erik Rubín

Durante un encuentro con medios, Luis Carlos Origel aseguró que tiene una relación cordial con Erik Rubín.

“Muy bien, muy bien con todos”, respondió Luis Carlos Origel, quien llevaría varios meses como pareja de Andrea Legarreta, de 54 años de edad.

Asimismo, Luis Carlos Origel aseguró que todos están contentos con la relación que mantiene con Andrea Legarreta: “Estamos muy contentos”.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Especial )

Se ha manejado que Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta se conocieron en el gimnasio del que es social la conductora y Erik Rubín.

Por lo que Luis Carlos Origel también sería cercano a Erik Rubín e incluso celebraron juntos Navidad con las hijas de Andrea Legarreta.

Por otro lado, Luis Carlos Origel menciona que no le importa la diferencia de edad con Andrea Legarreta, ya que se llevan 21 años.

Luis Carlos Origel está encantado con su relación con Andrea Legarreta y ella se muestra enamorada.

Erik Rubín habría cerrado su ciclo con Andrea Legarreta (@erikrubinoficial / Instagram)

Andrea Legarreta le canta en vivo a Luis Carlos Origel en Hoy

El martes 27 de enero, Andrea Legarreta aprovechó una dinámica del programa Hoy para bailar y cantar a lado de su novio.

La dinámica consistía en cantar una canción con una palabra clave, por lo que los ‘enamorados’ aprovecharon para cantar canciones románticas.

Luis Carlos Origel interpretó “Y llegaste tú”, mientras que Andrea Legarreta cantó “Bandido” de Ana Bárbara.

Al finalizar las melodías, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se lanzaban miradas de amor y se tomaron de las manos.