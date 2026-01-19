Luis Carlos Origel -de 32 años de edad- celebra el inicio del 2026 y publica las primeras fotos como novio de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta -de 54 años de edad- ya confirmó su relación con Luis Carlos Origel y el entrenador publicó dos fotos junto a la conductora en Instagram.

Luis Carlos Origel comparte sus primeras fotos con Andrea Legarreta

El 18 de enero, Luis Carlos Origel compartió una publicación en Instagram donde aseguraba que su 2026 inició bien y compartió fotos con Andrea Legarreta.

“Que bien va el 2026”, escribió Luis Carlos Origel en su publicación de Instagram.

En la primera foto se ve a Andrea Legarreta abrazando a Luis Carlos Origel, mientras él sonríe.

Luis Carlos Origel comparte las primeras fotos con Andrea Legarreta (Instagram/@lcorigel)

En la segunda foto se ve a la pareja frente a un espejo; Luis Carlos Origel abrazaba a Andrea Legarreta, mientras la conductora tomaba la foto.

Todo indica que el noviazgo de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel está en su mejor momento.

Andrea Legarreta reveló que llevaba varios años siendo amiga de Luis Carlos Origel, por lo que su relación se fue dando con el tiempo.

Luis Carlos Origel comparte sus primeras fotos como novio de Andrea Legarreta (Instagram/@lcorigel)

Andrea Legarreta desea pasar todo el 2026 con Luis Carlos Origel

La foto de Luis Carlos Origel obtuvo más de 22 mil likes y Andrea Legarreta no perdió la oportunidad de comentar las fotos de su novio.

“Es que…2026… tú y yo. Nuestras sonrisas. Me sacas de lo común” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta se mostró contenta con su relación con Luis Carlos Origel y dio a entender que su relación podría ser seria.

Mía Rubín Legarreta, hija de Andrea Legarreta, también comentó la publicación con emojis de corazón.

La conductora ha sido muy abierta sobre cómo inició su relación, pero también ha sido reservada con algunos detalles, como la fecha en que inició su noviazgo.