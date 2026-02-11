Nina Rubín -de 19 años de edad- celebra el nuevo romance de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel.

Andrea Legarreta ha recibido el apoyo de sus hijas tras revelar su noviazgo, ya que Luis Carlos Origel es cercano a la familia de la actriz desde antes de su relación.

Nina Rubín aplaude el noviazgo de Andrea Legarreta

Desde finales de 2025 se rumoraba que Andrea Legarreta se había dado una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio don Erik Rubín.

Posteriormente, la conductora confirmó que tenía novio y Nina Rubín la ve muy feliz.

“Muy bien, está muy feliz, estamos muy felices todos”, dijo Nina Rubín, quien confirmó que llevan una buena relación con Luis Carlos Origel.

Andrea Legarreta y su hija menor, Nina Rubín (Instagram | @@andrealegarreta)

Nina Rubín asegura que en su familia no hay dramas ni “chismes”, pues todos se llevan bien y conviven en armonía.

“No hay chismes, cada quien vive su historia, su vida y lo que uno percibe afuera es muy su rollo” Nina Rubín

La joven actriz afirma que su mamá está llevando una relación plena y Erik Rubín también está encantado con el noviazgo de su exesposa.

Nina Rubín quiere ver felices a sus padres con sus nuevas parejas

Semanas después de que se confirmó que Andrea Legarreta tenía novio, captaron a Erik Rubín con una mujer que podría ser su nueva novia.

Nina Rubín fue cuestionada sobre cómo percibe las nuevas relaciones de sus padres.

Y expresó que tanto ella como Mía Rubín, desean ver felices a sus papás, por lo que les desean lo mejor en sus relaciones.

“Mi hermana y yo lo que queremos es que sean felices, así como ellos lo quieren con nosotras” Nina Rubín

Por otro lado, Nina Rubín no cree que sea un problema la diferencia de edad entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, quienes se llevan 21 años.

Nina Rubín fue contundente, las personas “siempre van a opinar” y lo único que importa es que su mamá sea feliz.