Andrea Legarreta habría confirmado su noviazgo con Luis Carlos Origel; así se conoció la nueva pareja y Erik Rubín estaría involucrado.

Tras semanas de rumores, Andrea Legarreta confirmó que sale con Luis Carlos Origel, sobrino del conductor Juan José Origel.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se conocieron gracias a Erik Rubín

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta han sido reservados sobre su relación, pero alguien ya reveló cómo se habrían conocido.

Según información de la cuenta de X Tía Sandra, Luis Carlos Origel era instructor de gimnasio de Andrea Legarreta.

Recordemos que Andrea Legarreta y Erik Rubín son dueños de un gimnasio al sur de la CDMX.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (@lcorigel / Instagram )

La relación de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel inició tras su relación laboral, ya que el sobrino del Juan José Origel lleva años trabajando en este gimnasio.

Según reveló Andrea Legarreta a Televisa Espectáculos, llevaba años siendo amiga de Luis Carlos Origel.

Andrea Legarreta ha descrito a Luis Carlos Origel como una “gran persona” y ella está ilusionada con esta nueva relación.

La conductora menciona que su amistad comenzó a cambiar e inició la atracción entre ellos.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Especial )

Andrea Legarreta está muy ilusionada con su relación con Luis Carlos Origel

Tras 3 años de su separación, Andrea Legarreta decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Andrea Legarreta se ha mostrado feliz y asegura que Luis Carlos Origel es una persona “bondadosa y amorosa”.

La conductora y Luis Carlos Origel no han revelado cuánto tiempo llevan como pareja, pero los rumores sobre su noviazgo iniciaron a finales de 2025.

Incluso, Luis Carlos Origel es colaborador del programa Hoy y las insinuaciones sobre su noviazgo con Andrea Legarreta han sido evidentes.

Por el momento, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel están iniciando una nueva relación, y todo indica que Erik Rubín también está contento con la nueva etapa en la vida de su exesposa.