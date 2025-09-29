Sergio Mayer -de 59 años de edad- no cree que la eliminación de Aaron Mercury haya sido fraude y explica las razones.

El domingo 28 de septiembre fue la novena eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y Aaron Mercury -24 años de edad- salió del reality.

Sergio Mayer aclara por qué la eliminación de Aaron mercury no fue fraude

Tras la eliminación de Aaron Mercury, sus fans acusaron a La Casa de los Famosos México 2025 de cometer fraude.

Sergio Mayer hizo un en vivo para hablar de la eliminación del influencer y mencionó por qué no hubo fraude en su salida.

“Yo se los dije a ustedes hace mucho tiempo (…) Aaron va a legar lejos porque ustedes votan por él, no por el contenido que está dando ¿Sí se acuerdan que se los dije?” Sergio Mayer

¿Y cuál fue el contenido que dio SERGIO MAYER?



Si MAYER llegó a la final fue por colgarse de WENDY GUEVARA. Punto.#LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX3 #aaronmercury



pic.twitter.com/pLMjrVD8hi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 29, 2025

El exparticipante de La Casa de los Famosos México cree que Aaron Mercury permaneció en el reality por sus fans, no porque diera contenido al proyecto.

“Les dije: ‘Aaron va llegar hasta donde ustedes lo puedan llevar (sus fans)’ pero no está dando el mejor contenido, creo que se los dije y se enojaron conmigo” Sergio Mayer

Sergio Mayer mencionó que Aaron Mercury no iba a ser uno de los finalistas porque no era pieza indispensable en La Casa de los Famosos México 2025.

“Hay que ser objetivos, hay que reconocer, hay que saber perder”, dijo Sergio Mayer sobre las fans de Aaron Mercury que acusan fraude en su eliminación.

Aaron Mercury (Instagram | @lacasafamososmx)

Critican a Sergio Mayer por metiche y lo señalan de colgado

El comentario de Sergio Mayer enfureció a las fans de Aaron Mercury, quienes lo señalaron de metiche y hasta de ‘aprovechado’.

En varios comentarios en X, los seguidores del influencer mencionaron que Sergio Mayer llegó a la final por su amistad con Wendy Guevara.

Además, aseguran que él tampoco generaba contenido en su estancia en La Casa de los Famosos México.

“Llegó a la final por Wendy, además, en la semana final lo funaron por quererle robar el premio a Wendy dividiéndolo”, fue uno de los comentarios.

Los fans de Aaron Mercury mencionaron que Sergio Mayer no fue un estratega, ni tampoco experto en La Casa de los Famosos México.

En realidad, fue el carisma de Wendy Guevara y la creación del team Infierno lo que aseguró su estancia hasta la final.