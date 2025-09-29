El domingo 28 de septiembre, Aaron Mercury -de 24 años de edad- se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

La salida del influencer fue señalada de fraudulenta por los fans, y ahora por varias personalidades de la farándula en México.

Victoria Ruffo apoya a Aaron Mercury tras salir de La Casa de los Famosos México 2025

En redes sociales se sintió la indignación por la eliminación de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo Victoria Ruffo -de 63 años de edad- una de las actrices que salieron en apoyo del influencer, atacando a la producción del reality.

Aaron Mercury, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (@Aaronmercurioo)

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter), que la actriz fue clara y contundente respecto a la eliminación de Aaron Mercury.

“Se acabó para mí este programita de juego. Robo total”, fueron las palabras de Victoria Ruffo.

La actriz no fue la única en externar un fuerte desagrado en contra de lo que acaba de pasar en La Casa de los Famosos México 2025.

Sarah Bustani también compartió un mensaje en la misma red social dejando entre ver que también es creyente que hubo fraude por parte de la producción.

“No me dan los números. Ni me salen las cuentas”, expresó al igual que millones de internautas que seguían de cerca el reality show.

Victoria Ruffo y Sarah Bustani en apoyo a Aron Mercury tras salida de La Casa de los Famosos México 2025 (X | Capturas de pantalla)

El mensaje de Alfredo Adame a Aaron Mercury por La Casa de los Famosos México 2025

Alfredo Adame -de 67 años de edad- se unió a la indignación colectiva, pero también le envió un mensaje esperanzador a Aaron Mercury.

Por medio de un video, el polémico actor se dijo muy decepcionado de su salida, reconociéndolo como un finalista y hasta posible ganador de la temporada.

Aún así, le mostró un fuerte apoyo y le aseguró que tiene un gran futuro por delante y que su eliminación no es el final de su carrera.

“Tienes un futuro prometedor, la vida no termina aquí”, dijo Alfredo Adame como palabras de aliento para Aaron Mercury.