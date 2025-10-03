Priscila Valverde -de 24 años de edad- creó su propio shippeo de La Casa de los Famosos México 2025 tras reencuentro de habitantes.

La reina de belleza se emparejó con Aaron Mercury -de 24 años de edad- el soltero más codiciado de esta temporada del reality show.

“Alcury”: el shippeo de Priscila Valverde con Aaron Mercury

Exhabitantes de La Casa de los Famosos México 2025 volvieron a entrar para pasar el rato con los finalistas de la temporada.

Momento en el que todos pudieron juntarse como en la primera semana de competencia, mucho antes de las estrategias, los equipos y las rivalidades.

Los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2025. (@lacasafamososmx)

Priscila Valverde fue una de las exhabitantes que compartieron los mejores momentos de su temporal reingreso.

Uno que al parecer le generó auténtica simpatía fue donde platica muy amenamente con Aaron Mercury.

Por supuesto que el momento fue captado por las cámaras y posteriormente compartido en sus redes por Priscila Valverde.

“Valcury, los más guapos”, escribió la reina de belleza seguido del emoji de un corazón en llamas.

Bautizando así al shippeo menos esperado de la temporada entre habitantes de cuartos diferentes de la temporada.

Priscila Valverde se reencuentra con Aaron Mercury y se shippea con el influencer (Instagarm | Capttu)

Así se vivió el reencuentro de habitantes en La Casa de los Famosos México 2025

La noche del jueves 2 de octubre, a pocos días de la gran final, hubo un reencuentro entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Cuarto Día y cuarto Noche volvieron a estar juntos y revivieron algunas rencillas de semanas pasadas, pero nada detonó una pelea.

Aún así, todos lograron pasar un rato agradable, poniéndose al corriente de cosas exclusivas de la competencia en el interior.

Pues, como se sabe, los finalistas todavía no pueden saber nada de lo que está pasando fuera de La Casa de los Famosos México 2025.