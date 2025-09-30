Wendy Guevara -de 32 años de edad- reaccionó a la salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer fue el último eliminado de la temporada, acontecimiento que generó polémica en redes sociales por señalamientos de fraude.

Regañan a Wendy Guevara en vivo tras la salida de Aaron Mercury

Fue durante una de sus acostumbradas transmisiones en vivo que Wendy Guevara habló de Aaron Mercury y su eliminación.

Sin remordimiento, la influencer admitió no haber tomado de la mejor manera la salida de su amigo. Sentimiento que no logró disimular en vivo.

La mamá de Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 2025 (Especial)

Como se sabe, Wendy Guevara fue la conductora de las pre y postagalas de La Casa de los Famosos México 2025.

Durante este último la influencer suele recibir a los los eliminados del programa cada domingo.

Por lo que tras la gala del domingo 28 de septiembre tuvo que entrevistar a Aaron Mercury una vez llegó al estudio.

Sin embargo, su cara de desilusión fue más que evidente para los fans.

Motivo por el que la producción la habría regañado mientras estaban en vivo a través del chícharo en su oído.

Pidiéndole, más que nada, que cambiara su cara y su actitud ante las cámaras.

Al respecto, Wendy Guevara pidió disculpas por “sentir”, pues admite actual más con el corazón “que con las tripas”.

Dice Wendy que le estuvieron diciendo por el chícharo que cambiara la cara al momento de ver que quien salió fue Aaron

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/B8H7VHEOgG — Donde esta Wendy?🐝🌊 (@dondeesta_wendy) September 29, 2025

Complot en redes sociales por la eliminación de Aaron Mercury

Wendy Guevara no es la primera en hablar tras la salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025.

Personalidades del medio y la farándula en México se han unido al descontento por lo que llaman la “salida injusta” del influencer.

El acontecimiento ha sido el tema de conversación de las últimas horas desde que finalizó la gala de nominados.

Fans de La Casa de los Famosos México 2025 han iniciado un complot contra la producción del programa.

En general señalan fraude de la producción por favorecer a los habitantes menos queridos.

Siendo que Aaron Mercury fie visto por los fans como finalista y posible ganador de la temporada.