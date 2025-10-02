Hay buenas noticias para Aaron Mercury -de 24 años de edad- tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Pues ahora hay fuertes rumores de que el productor de televisión, Juan Osorio -de 60 años de edad- ya lo tiene en mente para su próximo proyecto.

Aaron Mercury seguirá los pasos de Nicola Porcella gracias a Juan Osorio

La noticia de Aaron Mercury como actor de novelas ha emocionado a los fans del influencer, quienes lo siguen apoyando luego de La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso, ahora lo ven como en su momento vieron a Nicola Porcella -de 37 años de edad- y lo llaman el “ganador sin corona” del reality show.

Nicola Porcella (Agencia México )

Como se recordará, Nicola Porcella fue uno de los habitantes de la primera edición de La Casa de los Famosos México.

El actor de origen peruano entró siendo completamente ajeno y desconocido para los televidentes, pues poco se sabía de él.

Sin embargo, con el paso de las semanas se fue ganando el cariño del público, lo que lo llevó a ser el segundo lugar de la competencia.

Con Aaron Mercury pasó algo similar, pues su entrada generó bajas expectativas para lo que implica un programa de televisión como lo es La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que el joven se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

La imagen de Aaron Mercury, al igual que la de Nicola Porcella, cambió radicalmente con el paso de las semanas, siendo uno de los habitantes favoritos de la temporada.

Y aunque no logró llegar a la final como se tenía esperado, salió y muchas personalidades de la farándula ya le auguran un futuro prometedor en el espectáculo.

Aaron Mercury (Instagram | @lacasafamososmx)

Aaron Mercury debutará como actor en telenovela de Juan Osorio

Fans de Aaron Mercury se mostraron entusiasmados por la oportunidad de verlo en nuevos proyectos.

Todo parece indicar que Juan Osorio le daría la oportunidad de debutar como actor en su nueva telenovela .

Sin embargo, todavía se desconocen los detalles de este nuevo proyecto; la única certeza es que el productor estaría presentando su próximo trabajo en 2026.