Paco de la O ha generado preocupación tras publicar un video donde se le ve alterado, llorando y azotando su celular tras acusaciones de violencia.

A mediados de mayo de 2026, Javier Ceriani compartió un audio donde se escucha a Paco de la O hablando de su estrategia para atacar a Malú Corrales y Gaby Platas.

Ambas actrices fueron exparejas de Paco de la O y lo acusado de violentarlas durante su relación.

Paco de la O comparte extraño video tras acusaciones de violencia

Tras la divulgación del audio donde asegura que hablará mal de Gaby Platas y Malu Corrales, Paco de la O compartió un extraño video donde asegura que “alguien lo espiaba”.

En el video se ve a Paco de la O frente a una computadora y de la nada arroja su celular al suelo mientras comienza a llorar.

Paco de la O se ve nervioso y llorando mientras inicia un soliloquio: “Tantos put… años siendo esta persona para que me paguen. Yo me quería ir, yo no quería estar aquí”.

El actor fue quien compartió este video y etiquetó a diversos medios de comunicación con la descripción: “Alguien me espía”.

“Sale la primera diciendo lo mismo que la segunda, pero la segunda, hiriéndome, lastimándome con una falta total de agradecimiento, con una falta total de empatía” Paco de la O

Paco de la O hizo referencia de Gaby Platas y Malú Corrales, asegurando que ambas usaron el mismo discurso.

Todo indica que el video de Paco de la O era un performance, pero causó preocupación por su estado mental.

Francisco de la O, actor. (Instagram/pacodelaofe)

Paco de la O amenaza con seguir hablando de su exparejas

Antes de compartir el video donde actúa de forma errática, se difundió un audio de Paco de la O donde se le escucha que tratará de atacar mesiánicamente a sus exparejas.

En el audio dice que usará sus canales de difusión arremete contra Gaby Platas y Malú Corrales.

“Se van a enterar de quienes son, a Gabriela sí me le voy a ir la yugular y ya. Que truene todo, total, yo ya perdí todo y ellas no han perdido nada” Paco de la O

Paco de la O siguió sus amenazas asegurando que “Gaby Platas no se la iba a acabar”.

El actor confirmó la veracidad de los audios y acusó a una persona de su círculo cercano de filtrar el audio, asegurando que habían violado su privacidad.