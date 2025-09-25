El actor Sergio Mayer de 59 años de edad, se enteró del altercado de Susana Zabaleta con los reporteros tras burla de Ricardo Pérez y cree que la prensa lo que hizo fue acosarla en venganza.

Asumiendo que le llamaron la atención las acciones de la prensa, Sergio Mayer aseguró haberse informado por completo para emitir una opinión y que Susana Zabaleta de 60 años de edad, no le pidió hacerlo.

Sergio Mayer cree que reporteros acosaron a Susana Zabaleta por acciones de Ricardo Pérez

Un encontronazo entre reporteros y Susana Zabaleta se dio luego de que Ricardo Pérez de 30 años de edad, decidió meter a un infiltrado en un chacaleo en el aeropuerto para ‘aleccionar’ a la prensa.

Tras ello, reporteros decidieron hacer frente a Susana Zabaleta gritándole “prensa digna” buscando que la actriz respete su trabajo como prensa, pero Sergio Mayer ya se metió a la disputa.

Susana Zabaleta, actriz. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El actor Sergio Mayer dijo haberse informado sobre lo sucedido con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con la prensa, explicando que su perspectiva reporteros acosaron a la actriz cuando le gritaron “prensa digna”.

Aunque Sergio Mayer explicó que se debe respetar el trabajo de la prensa que va en mancuerna con el de los famosos, compartió su creencia en que reporteros llegaron a otro nivel con la actriz.

“Me parece que fue fuerte, agresivo. Eso es hasta acoso porque iban detrás de ella y abucheandola (...) Nadie se merece de ninguna parte un mal trato”. Sergio Mayer, actor.

Incluso, Sergio Mayer señaló que ni siquiera es culpa de Susana Zabaleta, sino de Ricardo Pérez y que se le hace injusto que ella “pague los platos rotos” de acciones de su novio.

“Me parece injusto, incluso ilegítimo que ella tenga que pagar los platos rotos (...) Que ella tenga que pagar los platos rotos no me parece correcto”. Sergio Mayer, actor.

Sergio Mayer, actor. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Por otra parte, argumentó que la prensa se debió haber limitado a que Susana Zabaleta iba con su hija Elisabetha Gruener, misma que no es figura pública o al menos no al nivel de su mamá.

Finalmente, Sergio Mayer dijo que él no es amigo de Susana Zabaleta para asegurar que la actriz no le pidió al también político salir a defenderla, “me pareció muy injusto lo que le hicieron”.