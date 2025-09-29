Aaron Mercury de 24 años de edad, se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, pero esto solo causó el enojo de sus fans.

El que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México 2025 y la producción dejara sin un integrante más al cuarto Noche, desató el enojo porque acusan fraude.

Las opiniones están divididas entre los fans de La Casa de los Famosos México 2025 luego de que Aaron Mercury se convirtió en el último eliminado del reality show dejando desamparado al cuarto Noche.

Y es que en redes sociales están divididas las opiniones sobre la salida de Aaron Mercury, pues algunos creen que fans del cuarto Noche no pudieron organizarse y prefirieron salvar a Alexis Ayala.

Opinan sobre eliminación de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025. (X/EmmanuellePaez)

Sin embargo, la propia familia del influencer apuntó que la producción fue desde el inicio injusta con Aaron Mercury debido a que siempre se notó su rechazó hacia él.

Esto debido a que Rodrigo, el hermano de Aaron Mercury, aseguró que conductores de La Casa de los Famosos México 2025 no lo dejaron acercarse a él cuando salió del reality show.

Por otra parte, acusó que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 fue injusta al no dejar a Aaron Mercury que se despidiera de los habitantes del reality show, como ha pasado con todos los eliminados anteriores.

La realidad es que Aaroncito entró al proyecto como relleno, por una petición que le hizo Wendy Guevara a la Rosa María Nogueron.

Porque a la producción le faltaba un habitante. “Por eso Aaron no salía en la promo oficial de VIX” desde inicio lo pelusiaron.

Entre estas observaciones y que Aaron Mercury no estuvo en los promocionales de La Casa de los Famosos México 2025, además de que “no le daban ropa” fueron detalles que acusan han sido muestra su favoritismo hacia otros.

Opinan sobre eliminación de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025. (X/Usuario de X)

Incluso, fans de Aaron Mercury aseguran que es imposible que Shiky haya obtenido más votos que él en La Casa de los Famosos México 2025, pues hasta en seguidores de Instagram están muy por encima del español.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show está en su última semana.