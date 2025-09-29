Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Al final de la noche todos los finalistas de la temporada quedaron definidos y ponen marcha para determinar al ganador de los 4 millones de pesos.

Aaron Mercury eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

En contra de todo pronóstico, Aaron Mercury se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Con su salida, el Cuarto Noche rompió su racha de ser el cuarto favorito de la temporada y el sueño de llevar a todo el equipo a la final.

Al final de la novena semana de competencia los habitantes subieron a una placa de nominación multitudinaria.

Antes de la gala, Mar Contreras y El Abelito eran los primeros finalistas de la temporada.

De ahí en fuera, todos los habitantes subieron a la placa después de que se llevara a cabo la última gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

Después de un último posicionamiento entre nominados, todos pasaron a la sala de eliminación, donde uno a uno fueron regresando al final de la competencia.

Fue así que al carrusel de eliminación subieron Shiky y Aaron Mercury, siendo este último quien salió del otro lado de La Casa de los Famosos México 2025.

En redes sociales hubo mucha conmoción al respecto, pues nadie podía creer lo que estaba pasando en la pantalla tras una racha de salvaciones.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025? Cuarto Noche logra la hazaña

La Casa de los Famosos México 2025 ya tiene a sus finalistas definidos, siendo que la gran final se vivirá el próximo domingo 5 de octubre de 2025.

Después de 10 semanas de competencia y 15 habitantes que iniciaron en la temporada los finalistas son: