Ricardo Pérez -de 30 años de edad- y Slobotzky, fueron denunciados por la influencer Jesica Bustos por acoso sexual.

Jesica Bustos compartió un video afuera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para informar que había demandado a dos creadores de contenido.

Demanda a Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual

La creadora de contenido Jesica Bustos, acudió ante las autoridades para denunciar a Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, de 36 años de edad.

Jesica Bustos compartió un video en redes sociales para hablar de la demanda, pero no quiso pronunciar los nombres de Ricardo Pérez y Slobotzky.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual, la carpeta se encuentra en integración” Jesica Bustos

La influencer prometió hablar del caso una vez que se judicialice la denuncia.

“Esta situación me ha afectado bastante a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima y es por eso que decidí realizar esto y dar ejemplo a que no se deje ante nadie y menos que te acosen sexualmente y te violenten” Jesica Bustos

Todo comenzó cuando Ricardo Pérez y Slobotzky, junto al stadupero Iván Mendoza, hicieron comentarios sobre Jesica Bustos y su esposo, Xuxo Domínguez.

Dichos comentarios habrían sido connotaciones sexuales relacionados con Jesica Bustos, durante uno de los episodios de La Cotorrisa.

El acoso sexual se define como conductas de naturaleza sexual indeseadas que aprovechan una posición con el propósito de causar daño o prejuicio.

Por otro lado, el acoso sexual puede ser castigado con 1 a 3 años de prisión y el pago de una multa.

Jesica Bustos, influencer que demandó a Ricardo Pérez y Slobotzky (Instagram/@yoshi.lz)

¿Qué dijeron Ricardo Pérez y Slobostzky sobre Jesica Bustos?

Ricardo Pérez y Slobotzky, así como Iván Mendoza, hablaron de Jesica Bustos en el episodio 308 de La Cotorrisa, estrenado en febrero de 2025.

Aunque los creadores de contenido aclararon que todo se trataba de una broma, sus comentarios fueron ofensivos para Jesica Bustos.

Los standuperos se disculparon por su comentarios y eliminaron el fragmento donde hablaban de Jesica Bustos y Xoxo Domínguez .

Seis meses después de este episodio, Jesica Bustos denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky, ya que mencionó que sus comentarios afectaron su integridad y autoestima.

Hasta el momento, Ricardo Pérez y Slobotzky no se han pronunciado por la denuncia de Jesica Bustos.