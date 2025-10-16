Ricardo Pérez -de 30 años de edad- pelea con medios de chismes, pero evita hablar sobre denuncia por presunto acoso sexual de la influencer Jesica Bustos.

Pese a que se dio a conocer que podría enfrentar una posible condena de hasta 25 años de cárcel, Ricardo Pérez prefiere enfocarse en su pelea con medios de chismes.

El nombre de Ricardo Pérez se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que Jesica Bustos lo denunció por presunto acoso sexual.

La denuncia de Jesica Bustos iría en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky, conocidos por su pódcast “La Cotorrisa”, quienes podrían enfrentar hasta una pena de 25 años de cárcel.

Pese a la gravedad de la situación, Ricardo Pérez prefiere centrarse en pelear con medios de chismes y no hablar sobre la denuncia de Jesica Bustos.

Así lo demostró en su cuenta de X en donde se burló que por más que ‘la prensa digna’ ha usado las redes sociales para atacarlos, nadie se les suma.

Ricardo Pérez aseguró que estos medios ya no son dueños de la narrativa y pierden al seguir creyendo que la “gente es pendeja”.

En su mensaje, Ricardo Pérez aseguró que el tema con la prensa de chismes ya estaba en abogados y que incluso se podría realizar un documental del caso.

Ricardo Pérez puntualizó que por el momento se encuentra enfocado en cosas más positivas.

Sin embargo, les pidió a sus seguidores señalar bots y notas falsas o sensacionalistas sobre él.

¿Por qué Jesica Bustos denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de “La Cotorrisa”?

Con este mensaje, Ricardo Pérez demostró que se encuentra más interesado en su pelea con medios de chismes que enfocarse en la denuncia de Jesica Bustos.

Jesica Bustos mejor conocida como Yoshi, denunció a los conductores de “La Cotorrisa” por presunto acoso sexual.

Esto luego de que en el episodio 308 de su podcast -el cual ya fue eliminado- los conductores se burlaron del físico de Jesica Bustos.

Jesica Bustos reveló que estos comentarios tuvieron un fuerte impacto en su vida, afectando su integridad y autoestima.

Por su parte, Xuxo Dom, esposo de Jesica Bustos, criticó la doble moral de Ricardo Pérez y aseguró que pedirá reparación de daños por pérdidas económicas y afectación en su trabajo.

El doctor en leyes, Mauro Terrones Piñón, explicó a TVNotas que los conductores podrían enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel y pagar una cuantiosa suma por daños morales.

Mauro Terrones Piñón destacó que se trata de un tema serio, porque los conductores “externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético”.