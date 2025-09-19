La Cotorrisa lanzó un sketch titulado “No tenemos vida”, material con el que critica con sátira a los periodistas de espectáculos.

Esto después del altercado que Ricardo Pérez -de 30 años de edad- sostuvo con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“No tenemos vida”, el sketch de La Cotorrisa en respuesta a la polémica con Ricardo Pérez

En redes como Instagram y YouTube, La Cotorrisa se pronunció en sus estilo particular en torno a la polémica de Ricardo Pérez.

Junto con Slobotzky -de 36 años de edad- el comediante hizo burla de los recientes acontecimientos en su contra.

Slobotzky y Ricardo Pérez (instagram | La Cotorrisa)

En el video, de 13 minutos de duración, el dúo de comediantes se caracterizó como si fueran conductores de programas de espectáculos.

Acompañados de otras dos conductoras, hicieron uso del material audiovisual que los metió en problemas con la prensa.

Como parte de la burla, todos en el video se caracterizaron como periodistas famosos del medio, cambiando los nombres como parte de la sátira:

El pleito de Ricardo Pérez que originó su burla a los periodistas

Fue a mediados de septiembre cuando Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fueron abordados en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Este es punto de encuentro entre la prensa y personalidades de la farándula, por lo que la cantante rápidamente fue el centro de atención.

En medio de la huída Zabaleta tropezó, y aunque el incidente no pasó a mayores el comediante explotó contra los reporteros.

En su discurso, alegó que solo buscaban sacar algún chisme de su novia más allá de mostrar interés por sus proyectos artísticos.

Siendo en su podcast de La Cotorrisa volvió a externar su molestia por la situación con los miembros de la prensa.

Ricardo Pérez (Cortesía)

Reporteros también responden a Ricardo Pérez de La Cotorrisa

Tras lo sucedido fueron precisamente los presentadores y periodistas de programas de espectáculos quienes se lanzaron contra Ricardo Pérez.

En un primer punto señalaron que Susana Zabaleta siempre ha sido un personaje que permite el acercamiento de la prensa.

Además de que es la cantante quien suele generar polémica por su estilo directo y ácido de dar declaraciones .

En este sentido se le cuestionó a Ricardo Pérez por su actitud ante la prensa cuando era con su novia con quien querían hablar y no con él.

“No te confundas, aquí con quien queremos hablar es con Susana, no contigo”, llegó a decir Ricardo Manjarrez de Ventaneando.