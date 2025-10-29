Xuxo Dom -de 35 años de edad- creía que los integrantes de La Cotorrisa eran sus amigos y quiso justificar el acoso a su esposa Jesica Bustos.

A un mes de que se revelara que Jesica Bustos había denunciado a Ricardo Pérez -de 30 años de edad- y Slobotzky por acoso sexual, su esposo revela los motivos que los llevaron a iniciar este proceso.

Xuxo Dom justificaba el acoso de La Cotorrisa a su esposa

Jesica Bustos y Xuxo Dom no pueden hablar de la denuncia contra los integrantes de La Cotorrisa, pero hablaron de los motivos que los llevó a iniciar el proceso legal.

Revelaron que iniciaron el proceso en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky -de 33 años de edad- en junio.

Xuxo Domínguez (Instagram | Xuxo Domínguez)

Xuxo Dom confesó que cuando los conductores de La Cotorrisa se expresaron de forma incorrecta sobre su esposa, él lo quiso normalizar pensando que se trataba de una broma de amigos.

“Yo decía: ‘Es comedia, son mis cuates’, pero cuando vi la afectación que le causó a mi esposa, dije: ‘no, esto le está dañando, no se puede quedar impune’” Xuxo DOM

El comediante dice que los comentarios de Ricardo Pérez y Slobotzky afectaron profundamente a su esposo, por lo que decidió denunciarlos.

Jesica Bustos (Instagram/@yoshi.lz)

Xuxo Dom niega que busquen dinero tras denunciar a La Cotorrisa

Los fans de La Cotorrisa han acusado a Xuxo Dom y Jesica Bustos de buscar dinero, así como fama, tras denunciar a los comediantes.

Incluso, cuando se reveló la denuncia de Jesica Bustos, Slobotzky compartió una historia en Instagram donde decía: “Tengo hambre”, haciendo alusión a la pareja.

Jesica Bustos niega que busquen dinero, incluso, desea que Ricardo Pérez y Slobotzky paguen con cárcel.