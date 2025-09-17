Después del incidente con Susana Zabaleta, Ricardo Pérez hizo una broma a la prensa que terminó incomodando.
Pues hace unos días, Susana Zabaleta de 60 años de edad, fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algo que molestó a su novio Ricardo Pérez de 30 años de edad.
¿Cuál fue la broma de Ricardo Pérez a la prensa tras el incidente con Susana Zabaleta?
Después de que Ricardo Pérez se enojara con la prensa tras las preguntas a Susana Zabaleta haciendo que la cantante tropezara, ahora el comediante decidió jugarles una broma.
Pues los fans de Ricardo Pérez se acercaron con cámara y micrófono fingiendo ser de prensa, y entrevistaron a quienes sí pertenecían a los medios, acomodándose.
Esta broma de los fans de Ricardo Pérez fue para evitar que Susana Zabaleta fuera nuevamente cuestionada por la prensa.
Y es que de acuerdo con la prensa, los fans fueron enviados por Ricardo Pérez para incomodar a los medios, grabarlos y exponerlos.
Fans de Ricardo Pérez revelan que venían del podcast La Cotorrisa
Luego de que fans de Ricardo Pérez fueran enviados por el comediante para incomodar a la prensa y así librar a Susana Zabaleta de ellos, los medios dieron aviso a las autoridades del AICM.
Tras interrogarlos, los fans terminaron confesando que venían del podcast de La Cotorrisa, el cual conduce Ricardo Pérez.
Finalmente, Susana Zabaleta terminó concediendo una breve entrevista a los medios revelando el porqué los fans de Ricardo Pérez estaban ahí.
No obstante, cuando se le preguntó por la supuesta infidelidad de Ricardo Pérez con su ex novia, Susana Zabaleta optó por retirarse.
En cuanto a los fans disfrazados de prensa que envió Ricardo Pérez para grabarlos e incomodarlos, se retiraron después de que la policía les advirtiera que pararan o serían llevados al Ministerio Público.