Ricardo Pérez -de 30 años de edad- responde a los rumores donde lo señalan de ser un novio infiel que, supuestamente, tuvo mensajes inapropiados con una de sus ex.

Durante el último año el comediante ha estado en una relación con Susana Zabaleta -de 60 años de edad- y juntos se han convertido la pareja favorita de la farándula en México.

Ricardo Pérez responde a los rumores de infidelidad con foto de Susana Zabaleta

Todo parece indicar que Ricardo Pérez ya está al tanto de los rumores que asechan su relación con Susana Zabaleta.

Por lo que, al respecto, el comediante hizo oídos sordos a todo aquello que se está diciendo en redes y medios de comunicación con una foto de su amada.

Susana Zabaleta (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Fue por medio de una de sus historias de Instagram que Ricardo Pérez compartió una foto que le tomó a Susana Zabaleta mientras estaba distraída.

De acuerdo con la imagen el escenario fue al interior de un avión, donde la cantante pareciera estar leyendo algo que sostenía sobre su regazo.

Ricardo Pérez no expresó mucho de la foto o sus intenciones, por lo que solo se limito a colocar el emoji de la carita enamorada.

Como es bien sabido, el comediante suele expresar un fuerte amor y admiración hacia Susana Zabaleta.

Es por esto que para muchos fans de la pareja los rumores generaron un sentimiento de decepción, mientras que otros de inmediato los descartaron como falsos.

Ricardo Pérez responde a los rumores de infidelidad con foto de Susana Zabaleta (Instagram | Captura de video)

Acusan a Ricardo Pérez de escribirse con su ex estando con Susana Zabaleta

Fue tras un encontronazo con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México que Ricardo Pérez no ha dejado de estar en el centro de la controversia.

Esto porque justo después del incidente el periodista de espectáculos y colaborador de Dulce y Picosito y el matutino Sale el Sol, Gabriel Cuevas, soltó esta bomba de supuesta infidelidad.

De acuerdo con el periodista, el comediante sostuvo contacto con mensajes fuera de tono con la influencer Samii Herrera, su exnovia.

Por lo que lanzó una advertencia a Susana Zabaleta para que tomara cartas en el asunto.