Existe una denuncia penal contra los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzki por acoso sexual contra Jesica Bustos.

Esta última es esposa del también comediante Xuxo Dom, quien confirmó la demanda y el apoyo hacia Jesica Bustos según una entrevista que otorgó a TVNotas.

Jesica Bustos sí denunció a Slobotzky y Ricardo Pérez por acoso sexual

Fue en la edición del martes 14 de octubre que se publicó en TVNotas la confirmación de una demanda por parte de Jesica Bustos.

De acuerdo con el número de la revista, Xuxo Dom acompañó a su esposa a hacer la denuncia contra los comediantes y creadores de La Cotorrisa.

Ricardo Pérez de La Cotorrisa (@ricardomedijo / Instagram )

El esposo de Jesica Bustos expresó su indignación y molestia contra Slobotzky y Ricardo Pérez.

Esto debido a la falta de empatía ante el caso, llamándolos hipócritas por la forma en la que cada uno defiende públicamente a sus parejas.

Pero que fácilmente permiten la burla y el acoso a otras mujeres como Jesica Bustos sin medir el daño y alcance de sus burlas:

“Ellos defienden a sus mujeres y por menos han hecho borlotes. Incluso han señalado a los reporteros. ¿Cómo no voy a alzar la voz con algo que nos está afectando nuestra vida? Ricardo no es empático, es hipócrita“. Esposo de Jesica Bustos

Slobotzky (Instagram/@slobotzky)

¿Cómo inició el conflicto entre Jesica Bustos con Slobotzky y Ricardo Pérez?

El 12 de febrero de 2025 Slobotzky y Ricardo Pérez subieron al canal de La Cotorrisa el episodio 308.

En él, los comediantes, justo a su invitado Ivan Mendoza, quien es amigo cercano a ambos, hicieron burla del físico de Jesica Bustos con una serie de comentarios y chistes.

Si bien el momento era de diversión para los implicados, esto fue. un parteaguas para Jesica Bustos y su esposo.

Hasta el momento el capítulo de La Cotorrisa sigue disponible en YouTube.

Además de que, afirmó Xuxo Dom, el comediante Iván Mendoza también forma parte de la denuncia por acoso sexual.

Entre las exigencias que expuso Xuxo Dom se encuentra una compensación económica por daño.

Esto debido a que las constantes burlas y señalamientos por parte de los fans de La Cotorrisa han afectado seriamente a Jesica y su esposo.

De acuerdo con Xuxo Dom, esta situación lo ha llevado a pérdidas de contratos, lo que ha afectado seriamente sus finanzas.

Del mismo modo, señala que Jesica Bustos “no es la misma”, esto debido a que ha pensado en abandonar sus redes sociales.

Según lo expuesto en la revista TVNotas, Slobotzky y Ricardo Pérez podrían enfrentar una sentencia de años en prisión de demostrarse el acoso.