Jesica Bustos es la creadora de contenido que denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual.

La influencer Jessica Bustos reveló en un video que compartió en redes sociales que denunció a los conductores de La Cotorrisa por este delito.

¿Quién es Jessica Bustos? La creadora de contenido que denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky

Jesica Bustos es un influencer y creadora de contenido con más de 220 mil seguidores en Instagram.

El pasado viernes 19 de septiembre, Jesica bustos compartió un video para revelar que había denunciado a los conductores de La Cotorrisa por acoso sexual.

Jesica Bustos, influencer que demandó a Ricardo Pérez y Slobotzky (Instagram/@yoshi.lz)

¿Qué edad tiene Jesica Bustos?

Jesica Bustos nació el 29 de septiembre de 1990; actualmente, tiene 35 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jesica Bustos?

Jesica bustos está casada con el creador de contenido Xuxo Domínguez.

¿Qué signo zodiacal el Jesica Bustos?

Jesica Bustos es Libra y las personas bajo este signo zodiacal son sociables y diplomáticos.

Jesica Bustos (Instagram/@yoshi.lz)

¿Cuántos hijos tiene Jesica Bustos?

Jesica bustos tiene una hija.

¿Qué estudió Jesica Bustos?

No se tiene información del grado académico de Jesica Bustos.

¿En qué ha trabajado Jesica Bustos?

Jesica Bustos es creadora de contenido y tiene un canal junto a su esposo, Xuxo Domínguez llamado “Como agua y aceite”.

Jesica bustos (Instagram/@yoshi.lz)

Jesica Bustos denuncia a Ricardo Pérez y Slobotzky por acoso sexual

En febrero de 2025, La Cotorrisa hizo un video donde hicieron referencias sexuales sobre Jesica Bustos, a quien mencionaron como “la esposa de Xuxo”.

Xuxo Domínguez reaccionó al video y La Cotorrisa decidió eliminar este fragmento de su episodio.

Siete meses después, Jesica Bustos acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar por acoso sexual a Ricardo Pérez y Slobotzky.

Jesica Bustos argumenta que las palabras de los conductores de La Cotorrisa afectaron su autoestima y honor.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual, la carpeta se encuentra en integración. Esta situación me ha afectado bastante a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima y es por eso que decidí realizar esto” Jesica Bustos

La creadora de contenido aseguró que hablaría del caso en el futuro, cuando el caso se judicialice.