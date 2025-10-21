“La violencia doméstica no es un juego”, fue lo que le respondieron a Kristen Bell por el mensaje que escribió a su esposo.

En su cuenta de Instagram, la actriz quiso celebrar su aniversario de bodas, pero el escrito reveló una situación para muchos preocupante dentro del matrimonio de la actriz.

¿Kristen Bell víctima de violencia? Mensaje preocupa y enfurece a los fans de la actriz

Más allá de tener reacciones enternecedoras por su aniversario, las palabras de Kristen Bell dividieron a sus seguidores entre dos polos opuestos.

Por un lado, aquellos que mostraron preocupación por su seguridad, mientras que por el otro hubo quienes criticaron fuertemente su mensaje.

“Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ´Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en cierto punto. Aunque estoy muy incentivado para matarte, nunca lo haría’”. Kristen Bell en Instagram

Kristen Bell contrajo matrimonio con el también actor Dax Shepard en octubre de 2013.

Ambos suelen hablar de su vida en pareja y son muy abiertos al respecto.

Sin embargo, el mensaje de Kristen Bell generó indignación por la falta de sensibilidad en sus palabras.

“¿Es una broma?" y “¿Se supone que esto debería ser tierno?“, fueron algunos de los múltiples comentarios por la situación descrita por Kristen Bell.

En respuesta a la polémica, Kristen Bell limitó los comentarios en su mensaje de Instagram .

Kristen Bell y su esposo Dax Shepard (Instagram | @kristenanniebell)

Octubre, mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica

Uno de los motivos por los que Kristen Bell fue criticada con severidad, fue por la forma en la que aborda un tema de seriedad como lo es la violencia doméstica.

En muchos de los comentarios se hizo hincapié en que este octubre es el mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica.

“Publicar esta leyenda durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica es increíblemente insensible”, decía un comentario con miles de likes.

En esta misma línea de concientización, más usuarios recordaron lo preocupante que es que una mujer viva violencia

Siendo esta suele ser una causas de muerte en mujeres de todo el mundo.

De acuerdo con el informe Feminicidios en 2023 que realizó ONU Mujeres y UNODC, cada diez minutos una mujer muere a manos de su pareja o un familiar.