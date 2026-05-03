Miranda Priestly hizo valer su condición de favorita, pues El diablo viste a la moda 2 le quitó el primer lugar de taquilla a Michael.

Aunque Universal no está para nada triste, pues la biopic sigue dando buenos números y Super Mario Galaxy: La Película se comienza a retirar con números impresionantes de taquilla.

El diablo viste a la moda 2 tiene un gran inicio y se hace con el primer lugar de taquilla

Miranda Priestly sigue dominando, pues en su primer fin de semana, El diablo viste a la moda 2 hizo 233 mdd (4 mil mdp) en todo el mundo, de un presupuesto de 100 mdd (1.7 mil mdp).

En otras palabras, El diablo viste a la moda 2 es un total éxito para Disney, pues está a nada de lograr su meta de los 300 mdd (5.2 mil mdp) para entregar buenas ganancias al estudio.

Aunque ya viene la competencia fuerte de mayo, la película no debería de tener problemas para lograr esa cifra y un poco más en su recorrido en cartelera.

Además, recordemos que Disney siempre busca dejar el mayor tiempo posible a sus películas en cines, más si estas están teniendo el éxito de la inesperada secuela.

El Diablo viste a la Moda 2 (20th Century Studios)

Michael se desinfla un poco en taquilla ante El diablo viste a la moda 2

Aunque se pensaba que seguiría en al cima, al final Michael no pudo hacer nada en taquilla ante El diablo viste a la moda 2. Eso sí, ya tiene unos nada envidiables 423 mdd (7.3 mil mdp).

Si bien Michael aún está lejos de los 600 mdd (10 mil mdp) que necesita para ser un éxito consolidado, va por buen camino para lograr esa meta; claro que la competencia podría robarle más audiencia.

Recordemos que ya vienen Mortal Kombat II, Las Ovejas Detectives y The Mandalorian & Grogu, que son las películas fuertes de este final de primavera e inicio de verano.

Habrá que ver si los fans del Rey del Pop logran mantener a la obra a flote ante tantas opciones que coparán las salas de cine.

Michael (Universal)

El diablo viste a la moda 2 comienza a despedir a Super Mario Galaxy: La Película en taquilla

Finalmente, la llegada de El diablo viste a la moda 2 significa que Super Mario Galaxy: La Película se va despidiendo de la taquilla con unos increíbles 894 mdd (15 mil mdp).

Aunque varios analista dudan que Super Mario Galaxy: La Película vaya a superar a la primera entrega, nadie le quita al filme de Nintendo el hecho de que es la película más taquillera del año en este momento.

Además, en Universal deben de estar contentos, pues el filme costó 110 mdd (1.9 mil mdp) y está entregando ganancias desde su primer fin de semana de estreno.

De ahí que ya se preparen varios proyectos más alrededor de la franquicia de Mario en cine, los cuales se esperan que repitan el éxito de estas dos primeras películas.