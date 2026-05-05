La cantante Rihanna se robó la atención en la Met Gala 2026 con un atuendo inspirado en una ostra, consolidando su presencia como referente de la moda.

Como en ediciones anteriores de la Met Gala, Rihanna llegó tarde al evento en el Museo Metropolitano de Arte, cerrando la alfombra roja.

Su aparición final generó expectativa entre asistentes y medios, reafirmando su estrategia de impacto mediático con propuestas arriesgadas y alineadas al código “La moda es arte”.

Rihanna en la Met Gala 2026 (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Diseño de Maison Margiela convierte a Rihanna en símbolo escultórico de la Met Gala 2026

El diseño que usó Rihanna en la Met Gala 2026, fue creado por Glenn Martens para Maison Margiela, integrando estructura arquitectónica y referencias marinas que evocan la formación de una ostra.

El vestido destacó por su silueta alargada y drapeada en tonos plateados, con un corpiño rígido que simulaba una concha protectora alrededor del cuerpo.

La pieza incorporó más de 115 mil cristales, cadenas y joyas antiguas, logrando un efecto visual de “perlas emergentes” con un trabajo artesanal de más de mil 300 horas.

El acabado metálico iridiscente imitó el nácar, reforzando la inspiración orgánica del diseño, mientras el drapeado fluido evitó líneas rectas en favor de formas naturales.

El look se complementó con un tocado estilo Art Decó y maquillaje en tonos gélidos, destacando sombras plateadas que armonizaron con el concepto visual.

Rihanna en la Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Cabe destacar que Rihanna asistió acompañada de A$AP Rocky, quien vistió un traje clásico con túnica rosa, contrastando con la complejidad escultórica del atuendo principal.

La propuesta reafirmó a la artista como figura clave en la moda contemporánea, al fusionar arte, narrativa y técnica en uno de los eventos más influyentes.