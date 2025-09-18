Susana Zabaleta -de 60 años de edad- se deslinda de Ricardo Pérez y aclara que no quiere ser parte de la polémica de su novio.

Ricardo Pérez -de 30 años de edad- tuvo un enfrentamiento con la prensa y recientemente les hico una broma que no les agradó a los reporteros.

Susana Zabaleta no quiere saber nada de las polémicas de Ricardo Pérez

Ricardo Pérez se convirtió en “enemigo” de la prensa tras criticarlos por cuestionara Susana Zabaleta sobre “chismes”.

Posteriormente, los fans de Ricardo Pérez incomodaron a los reporteros tras fingir que eran parte de la prensa para evitar que entrevistaran a la cantante.

#SusanaZabaleta sale en DEFENSA de #RicardoPérez, pero NO se hace responsable de declaraciones. Además, desmiente 'disgusto' por la presentación de #ÁngelaAguilar#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/iEynONzN8i — De Primera Mano (@deprimeramano) September 18, 2025

Susana Zabaleta ya se pronunció sobre las actitudes de su novio co la prensa y aseguró que ella no es responsable de las acciones de Ricardo Pérez.

“Somos individuos. Me pisaron e hicieron una burla. Si tu tuvieras un novio y atacaran a tu novio ¿Cómo crees que vas a reaccionar?” Susana Zabaleta

La actriz menciona que los reporteros la pisaron y provocaron que se tropezara, situación que molestó mucho a Ricardo Pérez y por eso arremetió contra la prensa.

“A mí no me digas (que no le reclamen por las acciones de su novio) Él es mi novio y punto, aquí estoy dándole la cara, no voy a opinar de nada” Susana Zabaleta

Susana Zabaleta dejó claro que no le gusta que la prensa provoque confrontaciones con otros artistas, pues ella simplemente bromea sobre sus compañeros.

Además, la también actriz se siente atacada por los medios y asegura que hasta sus hijos han sido criticados injustamente.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. (YouTube/@YordiRosado / Tomada de video)

Susana Zabaleta reacciona a la supuesta infidelidad de Ricardo Pérez

El conductor Gabriel Cuevas asegura que él vio mensajes que Ricardo Pérez le envió a su exnovia, Samii Herrera.

Susana Zabaleta fue cuestionada sobre este rumor y dijo que los reporteros solo buscan crear controversia.

“Ves, ves ¿Cómo es?”, dijo Susana Zabaleta a una reportera que aseguró que había videos de Ricardo Pérez con su exnovia.

La pareja no ha hablado sobre la supuesta infidelidad con Samii Herrera, pero la influencer ya dio su versión de los mensajes que le envió Ricardo Pérez.

Samii Herrera compartió una historia de Instagram donde confirma que Ricardo Pérez le escribió, pero solo para hablar de unos temas que habían salido al público.

“Ese mensaje nunca fue una invitación a comer, fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz” Samii Herrera

La ex de Ricardo Pérez mencionó que un “tercero” había distorsionado la historia para dañar.