Jesica Bustos -de 36 años de edad- aclara que no quiere dinero tras denunciar a Ricardo Pérez y Slobotzky, busca que paguen con cárcel.

En septiembre de 2025, se reveló que la creadora de contenido Jesica Bustos había denunciado por acoso sexual a los integrantes de La Cotorrisa, tras hablar de ella en su programa.

Jesica Bustos quiere que Ricardo Pérez y Slobotzky vayan a la cárcel

Jesica Bustos menciona que inició el proceso contra Ricardo Pérez -de 30 años de edad- y Slobotzky en junio de 2025; el video donde hablan de ella se publicó en febrero.

Jesica Bustos tuvo un encuentro con medios y aclaró que ella no quiere dinero, busca que Ricardo Pérez y Slobotzky paguen con cárcel.

Jesica Bustos (Instagram/@yoshi.lz)

Xuxo Dom, esposo de Jesica Bustos, expresó que las palabras de Ricardo Pérez y si compañero lastimaron a su esposa.

Es por eso que quieren que las palabras de los integrantes de La Cotorrisa tengan consecuencias jurídicas.

Incluso, la pareja se ha ofendido con los comentarios que los señalan de aprovechados y de buscar una compensación económica por el presunto acoso sexual a Jesica Bustos.

Slobotzky y Ricardo Pérez (Especial)

¿Ricardo Pérez y Slobotzky podría ir a prisión por acosar sexualmente de Jesica Bustos?

Hasta el momento, se desconoce en qué etapa va la denuncia de Jesica Bustos y si el caso llegará a una audiencia inicial.

Se contempla que la sentencia por acoso sexual va de uno a tres años.

Además, las autoridades determinan medidas de protección contra la víctima.

Jesica Bustos expresó en septiembre que la carpeta de investigación en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky se estaba integrando, por lo que no podía dar detalles del caso.

Por lo pronto, Ricardo Pérez y Slobotzky no han hablado de la denuncia en su contra, aunque uno de ellos se burló de Jesica Bustos y su esposo en Instagram.