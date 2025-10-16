El nombre de Xuxo Domínguez está sonando en medio de la denuncia por acoso que su esposa, Jesica Bustos, interpuso contra dos comediantes mexicanos.

Fue el propio Xuxo Domínguez quien confirmó esta decisión por parte de su esposa, mostrándole todo su apoyo. ¿Pero quién es el también comediante?

¿Quién es Xuxo Domínguez?

Fue en enero de 20212 cuando Xuxo Domínguez lanzó su canal de YouTube, espacio en el que comenzó su carrera como creador de contenido.

Xuxo Domínguez hacía bromas telefónicas y demás contenido divertido. En la actualidad también es conocido por hacer imitaciones de personajes famosos y más videos de comedia.

¿Cuántos años tiene Xuxo Domínguez?

Xuxo Domínguez nació el 7 de julio de 1990; en la actualidad tiene 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Xuxo Domínguez?

El comediante Xuxo Domínguez está casado con Jesica Bustos.

¿Qué signo zodiacal es Xuxo Domínguez?

De acuerdo con la astrología, Xuxo Domínguez nació bajo el signo de Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Xuxo Domínguez?

Se sabe que Xuxo Domínguez y Jesica Bustos tienen una hija de nombre Sofía Valentina.

La menor sigue los pasos de sus padres en la creación de contenido para redes sociales.

¿Qué estudió Xuxo Domínguez?

En un video publicado en su canal de YouTube titulado 50 cosas sobre mí, Xuxo Domínguez revela que es licenciado en Derecho.

¿En qué ha trabajado Xuxo Domínguez?

Xuxo Domínguez es no solo se ha especializado en la creación de contenido, sino que también se ha desempeñado como:

Comediante

Imitador

Actor de doblaje

Xuxo Domínguez apoya a Jesica Bustos en su demanda contra Ricardo Pérez y Slobotzky

En septiembre de 2025 la espoisa de Xuxo Domínguez, Jesica Bustos, inició una demanda en contra de los comediantes:

Ricardo Pérez, de 30 años de edad

Slobotzky, de 36 años de edad

Esto después de que en el episodio 308 de La Cotorrisa, publicado el 12 de febrero de 2025 en YouTube, ambos hicieran bromas respecto a su cuerpo.

La situación escaló a lo legal cuando se dio a conocer que se interpuso una denuncia formal, misma que fue respaldada por Xuxo Domínguez.

En exclusiva para TVNotas Xuxo demostró que su apoyo es para Jesica Bustos, a quien ha afectado no solo los comentarios de los comediantes, sino también el acoso por parte de los fans de LA Cotorrisa.