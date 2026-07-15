La actriz mexicana Elsa Aguirre, considerada la última diva del cine de oro, falleció a los 95 años la noche del 14 de julio de 2026 en Cuernavaca, Morelos.

“Se fue la noche de ayer. Ella falleció dormida, tranquila y ella ya lo presentía” Cuidadora de Elsa Aguirre

Sus cuidadoras revelaron que la actriz presentía su muerte y se despidió de ellas con serenidad, manteniendo su independencia hasta el final.

El funeral se realizó en un ambiente pacífico, rodeado de flores y sin presencia de famosos, cumpliendo las instrucciones que ella misma dejó: su cuerpo será cremado y sus cenizas depositadas en un nicho de Cuernavaca.

Revelan detalle un detalle que marcó los últimos días de Elsa Aguirre

Elsa Aguirre vivía en Cuernavaca, Morelos y bajo el cuidado de cuatro enfermeras, quienes solo la auxiliaban en lo más indispensable, ya que la actriz fue independiente hasta el final.

La icónica Actriz murió mientras dormía y en perfecta tranquilidad; incluso se despidió de sus cuidadoras.

Una de sus cuidadoras menciona que Elsa Aguirre ya presentía su muerte y a pesar de su avanzada edad, siempre fue independiente.

Elsa Aguirre dejó preparado su funeral antes de morir (Margarita González Saravia﻿ / Facebook )

“La señora era muy independiente, trataba de ser independiente en su vida” Cuidadora de Elsa Aguirre

Un primo de la actriz menciona que Elsa Aguirre vivió plenamente durante toda su vida; lamentablemente enfrentaba problemas respiratorios.

Los últimos días de Elsa Aguirre fueron tranquilos y felices, según el primo de la actriz.

Elsa Aguirre era independiente y solo necesitaba el apoyo de sus cuidadoras en temas de movilidad y compañía.

Así fue el funeral de Elsa Aguirre, la última diva del cine mexicano

Elsa Aguirre fue velada en una funeraria de Cuernavaca; su ataúd estaba cubierto por un manto rojo y rodeado de flores, así como coronas funerarias.

Las cuatro cuidadoras que la auxiliaron por los últimos cuatro años, estuvieron presentes.

Se esperaba que famosos acudieran al funeral de Elsa Aguirre, pero no fue así.

Elsa Aguirre dio instrucciones de cómo cuál sería su última morada, por lo que su cuerpo será cremado el jueves 16 de julio a las 7:00 a.m.

Por último, Elsa Aguirre dejó especificado a quién se le entregarían sus cenizas, por lo que se dice que ya había dispuesto un nicho en un cementerio de Cuernavaca.