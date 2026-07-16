La Federación Alemana de Fútbol (DFB) rechazó apoyar la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, en medio de crecientes diferencias con el organismo internacional.

La decisión fue confirmada por la DFB después de que representantes de la FIFA buscaran reunir firmas de respaldo para la candidatura que será votada en 2027.

El distanciamiento se produce mientras aumentan las críticas por decisiones disciplinarias recientes y por presuntas intervenciones políticas que han generado tensión entre federaciones europeas y la FIFA.

El caso Folarin Balogun intensifica el conflicto con la FIFA

La DFB informó que no firmó la carta de apoyo a Gianni Infantino impulsada por la FIFA y adelantó que su junta directiva analizará los siguientes pasos.

El presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, también expresó preocupación por el caso del delantero Folarin Balogun, que incrementó el desacuerdo con la organización.

La respuesta de Gianni Infantino a la polémica de Folarin Balogun (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La controversia surgió después de que la comisión disciplinaria permitiera al atacante estadounidense disputar los octavos de final tras revocar una suspensión previamente impuesta.

La UEFA cuestionó esa determinación y sostuvo que la FIFA cruzó una “línea roja”, mientras Neuendorf afirmó que el asunto no debe quedar sin seguimiento.

Aunque Gianni Infantino continúa como favorito para renovar su mandato hasta 2031, varias confederaciones ya han manifestado públicamente su respaldo a su candidatura.

Al mismo tiempo, la organización FairSquare presentó una denuncia ante el Comité Olímpico Internacional, donde cuestiona presuntas violaciones al principio de neutralidad política.

La denuncia también menciona la relación de Infantino con el expresidente Donald Trump, un elemento que podría añadir nuevos obstáculos al proceso de reelección en la FIFA.