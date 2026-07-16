Tras confirmarse que la final del Mundial 2026 será entre Argentina y España, una foto de UNICEF entre Lionel Messi y Lamine Yamal se robó la atención mundial.

Pese a que actualmente las redes sociales se han inundado de imágenes hechas con IA que involucran a grandes figuras, se confirmó que la foto entre Lionel Messi y Lamine Yamal es real; te contamos su historia.

Messi y Lamine Yamal se enfrentarán a casi 20 años de histórica foto de UNICEF

Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras a 19 años de que fuera tomada una fotografía, la cual muestra al astro argentino sosteniendo a un bebé en una bañera.

Paradójicamente, como si se tratara de una broma del destino, dicho bebé que aparece con Messi es la joven figura del futbol español, el hoy delantero del Barcelona, Lamine Yamal.

La foto de UNICEF de Messi y Lamine Yamal es real: su historia (Joan Monfort / AP)

La foto se remonta a una iniciativa de la UNICEF realizada a finales de 2007, organizada por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona.

Esto originó un sorteo de la UNICEF que permitió que los padres de Yamal, de entonces solo cinco meses, lo inscribieran para participar en un calendario benéfico.

Joan Monfort, el fotógrafo responsable de la imagen, aseguró que la escena de la bañera surgió de una ocurrencia cotidiana.

Monfort estaba bañando a su propia hija un día antes, por lo que decidió trasladar ese concepto al calendario benéfico.

Según ha revelado el propio fotógrafo, no identificó a aquel bebé hasta que la imagen se viralizó recientemente tras ser publicada por el padre del futbolista español.

Así, lo que comenzó como un compromiso publicitario rutinario es hoy visto como un “místico traspaso de poderes” entre una leyenda del futbol y quien busca convertirse en el nuevo ídolo mundial.

El próximo domingo 19 de julio de 2026, Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras cuando las selecciones de Argentina y España se enfrenten en Nueva York por la final del Mundial 2026.