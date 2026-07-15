La actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, dejó preparada su última voluntad antes de morir en Cuernavaca.

“Mi última voluntad es que esté donde debo de estar para que me incinere y esparcir las cenizas, saber en dónde se van a poner (...) me falta poco para llegar a mi cumpleaños, todo puede ser, pero no tengo temor. Mi voluntad es que Hassim se lleve las cenizas y las deje ahí en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia” Elsa Aguirre

Con serenidad, pidió ser incinerada y que sus cenizas fueran esparcidas en un lugar elevado por su ahijado, el cantante Hassim Estrada, rechazando funerales ostentosos o homenajes lujosos.

La despedida de Elsa Aguirre debía ser sencilla, acorde a su filosofía espiritual.

En sus últimos meses trabajaba en su autobiografía De mis labios a tus ojos, donde relataba su vida, romances, trayectoria artística y evolución espiritual.

Como su última voluntad Elsa Aguirre pidió no tener un funeral ostentoso y ser incinerada

Reportero de Sale el Sol reveló que Elsa Aguirre dejó preparada su última voluntad y habló abiertamente sobre cómo deseaba ser despedida meses antes de su muerte.

En entrevistas concedidas durante 2025, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano mostró una gran serenidad al abordar el tema de su muerte, considerándola parte de su evolución espiritual.

Elsa Aguirre no solicitó un funeral lujoso ni homenajes especiales, prefiriendo una despedida sencilla acorde a su filosofía de vida.

El deseo expreso de Elsa Aguirre fue ser incinerada, encomendó a su ahijado, el cantante y compositor Hassim Estrada, la misión de llevar sus cenizas a un “lugar alto”.

Según sus propias palabras para TVNotas, buscaba un sitio donde pudiera estar “más separada de la materia”, simbolizando su desapego de lo mundano.

“Mi última voluntad es que esté donde debo de estar para que me incinere y esparcir las cenizas, saber en dónde se van a poner (...) me falta poco para llegar a mi cumpleaños, todo puede ser, pero no tengo temor. Mi voluntad es que Hassim se lleve las cenizas y las deje ahí en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”, dijo Elsa Aguirre.

Elsa Aguirre está siendo velada en una casa funeraria de Cuernavaca, Morelos, ciudad donde residió sus últimos años y hasta el momento no se ha dado a conocer detalles del lugar donde reposarán sus cenizas.

Se planeó que a su despedida asistieran no solo familiares y figuras del medio artístico, sino también miembros de las comunidades de yoga y meditación con las que convivió y compartió enseñanzas durante décadas.

Antes de morir Elsa Aguirre trabajaba en su autobiografía titulada “De mis labios a tus ojos”

La autobiografía autorizada de Elsa Aguirre, titulada “De mis labios a tus ojos”, es descrita como uno de los proyectos más personales de su carrera y en el cual trabajaba antes de su muerte.

El libro es un compendio que reúne los momentos más significativos de su vida y trayectoria, abordando los siguientes temas:

Recuerdos de su infancia y sus inicios: Relata sus primeros años y cómo se dio su entrada al mundo del espectáculo.

Trayectoria artística: Explora su carrera como una de las grandes divas de la Época de Oro del cine mexicano.

Vida personal y romances: Incluye detalles sobre sus relaciones sentimentales y vivencias fuera de los escenarios.

Transformación espiritual: Un punto central de la obra es la evolución que marcó la segunda mitad de su vida, incluyendo su disciplina en el yoga, el vegetarianismo y la búsqueda de la paz interior bajo la guía de maestros espirituales.

Además, el proyecto incluía una canción homónima de la cual la actriz fue coautora y que estaba destinada a acompañar el lanzamiento del libro.

En sus últimos meses, Elsa Aguirre expresó que este testimonio buscaba compartir con el público sus “experiencias tan hermosas” acumuladas a lo largo de sus 95 años de vida.