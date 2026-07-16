La eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 quedó marcada por un momento de tensión entre Jude Bellingham y Valentín Barco, luego de que el mediocampista inglés lanzara un golpe contra el argentino.

Tras el silbatazo final, las cámaras captaron a Bellingham estrechando manos con los jugadores argentinos. Mientras estos celebraran su victoria, el inglés se acercó a Valentín Barco y lo golpeó en la cabeza.

Tras derrota de Inglaterra, Jude Bellingham lanzó un golpe a Valentín Barco en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Jude Bellingham lanzó un golpe a Valentín Barco tras derrota de Inglaterra en el Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio, Inglaterra y Argentina se disputaron el paso a la final del Mundial 2026. Tras el tiempo reglamentado del partido, el marcador quedó 2-1, a favor de la selección albiceleste.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Jude Bellingham se acercó a Valentín Barco y lo golpeó en la cabeza; el argentino trató de hacerle frente, pero fueron separados inmediatamente por otros jugadores.

El incidente desató una cadena de empujones entre los jugadores de Inglaterra y Argentina, pero no llegó a agresiones más graves.

Tras derrota de Inglaterra, Jude Bellingham lanzó un golpe a Valentín Barco en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

A través de redes sociales se cuestionó la actitud que tomó Jude Bellingham tras la derrota; sin embargo, usuarios apuntan que Valentín Barco pudo haber hecho un comentario y el inglés se defendió .

Con este resultado, Argentina buscará conquistar el título del Mundial 2026 cuando enfrente a España en la final del torneo, mientras que Inglaterra intentará cerrar su participación con una victoria en el duelo por el tercer puesto frente a Francia.