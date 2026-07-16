Tijuana vs Tigres se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. El Estadio Caliente recibe el partido el jueves 16 de julio a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Tigres
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Tijuana vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
El jueves 16 de julio de 2026 inicia el Apertura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs Tigres.
Tijuana vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
El partido Tijuana vs Tigres inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.
Tijuana vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.
- Partido: Tijuana vs Tigres
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One