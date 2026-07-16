Tijuana vs Tigres se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. El Estadio Caliente recibe el partido el jueves 16 de julio a las 21 horas por FOX One.

  • Partido: Tijuana vs Tigres
  • Fase: Jornada 1 de Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One
Ángel Correa, jugador de Tigres
Ángel Correa, jugador de Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tijuana vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El jueves 16 de julio de 2026 inicia el Apertura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs Tigres.

Tijuana vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El partido Tijuana vs Tigres inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Tijuana vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.

  • Partido: Tijuana vs Tigres
  • Fase: Jornada 1 de Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One
Ignacio Rivero con Tijuana en la Liga MX
Ignacio Rivero con Tijuana en la Liga MX (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)