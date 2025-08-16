¿Qué dijo Gala Montes del mensaje de Adrián Marcelo apoyando a Alana Flores en la pelea Supernova Orígenes? En un video de YouTube, la actriz respondió.

En conferencia de prensa, la actriz de 24 años respondió al polémico comentario, con una frase que dejó claro su hartazgo respecto al Adrián Marcelo.

Los internautas también han reaccionado a la situación, criticando la cercanía entre Adrián Marcelo y Alana Flores.

A la streamer de 24 años le han recordado que el comediante ha ejercido violencia contra las mujeres y para muestra le han recordado que está incluído en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia en Razón de Género.

Gala Montes (Gala Montes Instagram @galamontes)

“Que ya me supere”: Gala Montes exhibe su hartazgo por ataques de Adrián Marcelo

Gala Montes, actriz de 24 años y ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024 soltó:

“Que ya me supere, ¿no? Ya fue un año de la casa, ya le hicimos game over, ya”.

Las palabras de Gala Montes se desprenden de la más reciente interacción entre Adrián Marcelo y Alana Flores en la plataforma de X.

Luego de la conferencia de prensa con Gala Montes, previa a su pelea en Supernova Orígenes, la streamer escribió en X: “Hoy superé mi prueba de paciencia”.

El comediante de 35 años le respondió, volviendo a recordar su paso por La Casa de los Famosos México, el año pasado.

El comentario incluyó fuertes insultos contra Gala Montes y ataques como los que le dijo a la actriz en el reality show:

“Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana”.

Casi de inmediato, Alana Flores respondió al también conductor de televisión: “Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”.

Critican en redes la cercanía de Alana Flores y Adrián Marcelo

Usuarios de redes sociales han criticado la cercanía que Alana Flores ha mostrado con Adrián Marcelo ante su próxima pelea de box con Gala montes.

Los internautas le recordaron a la streamer que ella misma se ha quejado de sufir violencia de género, lo que suena incongruente con la alianza que parece tener con Adrián Marcelo.

Incluso, le han recordado a Alana Flores que el comediante recientemente fue inscrito en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por Violencia en Razón de Género.

Este registro incluye a personas que, mediante sus acciones, difunden información o mensajes que denigran, descalifican o invisibilizan a una mujer por su género, con el fin de afectar su carrera política o su desempeño en un cargo.