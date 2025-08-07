Supernova: Orígenes se perfila para ser el gran evento de entretenimiento de este 2025, al grado que ya preparan una transmisión en vivo para todos los fans.

Así es, Supernova: Orígenes contará con una transmisión en streaming a través de diversos canales y redes sociales, para que no te pierdas de ninguna pelea.

¿Dónde y a qué hora ver Supernova: Orígenes?

De acuerdo con los organizadores, Supernova: Orígenes se podrá ver a través de los siguientes canales y redes el 17 de agosto:

La transmisión de Supernova: Orígenes se llevará a cabo el mencionado 17 de agosto a partir de las 6:00 p.m. (CDMX).

Según Miguel Ángel Fox, que es parte de los organizadores del evento, previo a esto habrá una alfombra morada para invitados y peleadores.

Esto se dará a las 5:00 p.m.; sin embargo, esta parece que no será transmitida, limitando todo a las peleas en vivo.

Se espera que el evento dure alrededor de 4 horas, pues combinará peleas y presentaciones musicales, con la conducción de La Cotorrisa.

Es decir que todo se iría acabando a las 10:00 p.m. apróximadamente; recomendamos que te pongas cómodo si piensas ver toda la transmisión.

Supernova: Orígenes también se podrá ver en cine y en vivo

Si quieres vivir Supernova: Orígenes de una manera más cercana, también hay otras opciones para verlo además de streaming a través de redes sociales.

Supernova: Orígenes tendrá una proyección en Cinépolis, el mismo 17 de agosto a las 6:00 p.m., el precio del boleto es de 300 pesos en los cines escogidos.

Además aún está la opción de ver el evento en vivo en el Palacio de los Deportes, aún quedan boletos en las zonas de gradas, con precios entre los 488 y los 2196 pesos.

Sin embargo, los asientos en ringside ya están agotados y no parece que se vayan a abrir más localidades.

Si bien en vivi las peleas igual iniciarán a las 6:00 p.m., los asistentes sí podrán ver la alfombra morada, así como un pre-show de varias peleas con boxeadores locales.

