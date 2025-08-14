El cara a cara de Gala Montes de 25 años de edad con Alana Flores para Supernova Orígenes terminó por exponerle a David Faitelson en video de YouTube por qué no puede ser amiga de su contrincante.

Más allá de la pelea en Supernova Orígenes, Gala Montes le dejó claro a David Faitelson de 56 años de edad, que no tiene interés en ser amiga de Alana Flores con fuertes argumentos.

Gala Montes no quiere ser amiga de Alana Flores, le aclara a David Faitelson en video de YouTube

Aunque los dimes y diretes de Gala Montes con Alana Flores de 24 años de edad, podrían ser únicamente por su pelea en Supernova Orígenes, un video de YouTube comprueba que no hay mínima probabilidad de ser amigas.

Durante el encuentro cara a cara de Gala Montes y Alana Flores, David Faitelson fue claro cuestionando si había oportunidad de una amistad post pelea.

Gala Montes, actriz. (@GalaMontesddeoca)

Sin embargo, Gala Montes tomó la palabra y dejó claro que no tiene interés en ser amiga de Alana Flores simplemente por ser amiga de Adrián Marcelo.

Y es que Alana Flores se ha visto en algunas ocasiones con Adrián Marcelo y hasta foto ha habido, lo que repelería a Gala Montes.

Recordemos que la rivalidad de Gala Montes con Adrián Marcelo inició en La Casa de los Famosos 2024 tras la violencia verbal a la que fue sometida por el youtuber en el reality show.

Por ello, Gala Montes dejó claro que no podría ser amiga de una persona que está cerca de una persona que ella considera violenta.

“No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres (...) ¿Yo que puedo esperar de alguien que es amiga de ese tipo [Adrián Marcelo]?”. Gala Montes, actriz.

Por otra parte, le dejó ver que además considera que Alana Flores da golpes bajos, como el recurrir a decir que invitará a Adrián Marcelo para entrar en polémica con Gala Montes por la pelea.

“Me parece bajísimo caer en estos dimes y diretes ¿sabes? la misma gente que nos sigue nos empieza a picar para pelearnos y yo no sería amiga de una persona así”. Gala Montes, actriz.

Alana Flores llama “feminista cuando quieres” a Gala Montes, demuestra video de YouTube

El que Gala Montes rechazara el intentar ser amiga de Alana Flores llevó a la streamer a llamarla falsa feminista y hay video en YouTube para demostrarlo.

Una pregunta de David Faitelson sacó de control el cara a cara para Supernova Orígenes porque Alana Flores rechazó la idea de que Gala Montes pudiera defenderse frente a una mujer por ser feminista.

“Alana: Feminista cuando quieres. Gala: El que sea feminista no quiere decir que yo vaya a ser amiga de una persona que me ataca, me sé defender. Que sea feminista no quiere decir que me voy a quedar callada”. Conversación entre Alana Flores y Gala Montes.

Ante el tema de la amistad, Gala Montes dejó claro que es muy distinta de Alana Flores por su educación y valores lo que haría imposible que se volvieran amigas, aunque sí reconoció que la admira.