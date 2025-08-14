Alana Flores -de 24 años de edad- compartió en X varios mensajes para Gala Montes y uno lo respondió Adrián Marcelo previo al Supernova: Orígenes.

Gala Montes -de 25 años de edad- y Alana Flores se reunieron en una conferencia de prensa para hablar de su pelea en Supernova: Orígenes, pero se salió de control.

El último encuentro entre Gala Montes y Alana Flores fue tenso, pues hubo reclamos y hasta se habló de temas muy polémicos.

Alana Flores salió furiosa de su encuentro con Gala Montes previo al Supernova: Orígenes y le dedicó un mensaje en X.

“Hoy superé mi prueba de paciencia”, escribió Alana Flores y Adrián Marcelo, de 35 años de edad, le respondió.

“Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden las ganas de abrir ese hocico de caballo. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás, Éxito, Alana” Adrián Marcelo

A lo que Alana Flores dio la razón: “Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”.

La influencer prometió a Adrián Marcelo ganarle a Gala Montes y se burló del outfit que utilizó la actriz en la conferencia de prensa.

Pues estaba enojada por todos los temas que tocó Gala Montes.

Durante el último encuentro entre Gala Montes y Alana Flores, la actriz tocó varios temas que molestaron a la influencer.

Gala Montes expresó que si le ganaba a Alana Flores, su carrera como boxeadora se le arruinaba, pues una actriz la iba a derrotar.

“Si ella pierde esto es el fin de su carrera, porque va peder contra un actriz y una cantante, no contra alguien que lleva en el boxeo más tiempo” Gala Montes

Alana Flores no se quedó callada y llamó “habladora” a Gala Montes: “Me parece perfecto, porque la victoria va a ser 20 veces más satisfactoria”.

La tensión entre Gala Montes y Alana Flores aumentó cuando la actriz expresó que ella podría molestarla con las “fotos íntimas” que se habían filtrado , pero no lo hacía porque era algo ‘bajo’.

Esta respuesta molestó a Alana Flores, quien volvió a aclarar que esas fotos eran falsas.