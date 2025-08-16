Estamos a solo unas horas del más esperado enfrentamiento entre Gala Montes- de 25 años de edad- y Alana Flores en Supernova: Orígenes.

El combate de Gala Montes y Alana Flores- de 24 años de edad ha generado considerable controversia debido a sus declaraciones y sus entrenamientos previos a la gran pelea.

Entrenamiento de Gala Montes y Alana Flores para Supernova: Orígenes

El domingo 17 de agosto, se realizará una de las contiendas de boxeo más esperadas, Gala Montes y Alana Flores en Supernova: Orígenes en el Palacio de los Deportes.

Gala Montes y Alana Flores mostraron su entrenamiento y técnica de boxeo para su gran pelea sobre el cuadrilátero. ¿Quién ganará?

Es evidente que Alana Flores posee una trayectoria en el boxeo muy amplia, lo que le proporciona una ventaja sobre Gala Montes.

Alana Flores ha peleado sobre el ring cuatro veces en La Velada del Año, evento anual de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Como se puede observar, Alana Flores ya tiene una técnica y preparación profesional sobre el ring.

Sus movimientos son claros y precisos demostrando su poder en el entrenamiento.

Por su parte, Gala Montes será la primera vez que suba a un cuadrilátero a demostrar su fuerza fuera del mundo del entretenimiento.

Gala Montes tiene meses entrenando box para agarrar condición física y saber cómo tirar golpes arriba del ring.

La cantante, es una de las favoritas para ganar el enfrentamiento en Supernova: Orígenes, y sus fans la respaldan.

“Team Gala” o “Dale con todo Gala” se puede leer en los comentarios en el entrenamiento de Gala Montes.

¿Dónde ver la pelea de Gala Montes y Alana Flores en Supernova: Orígenes?

Supernova: Orígenes es un espectáculo para disfrutar de tus influencers favoritos peleando arriba del ring con guantes de boxeo.

La pelea más esperada es la de Gala Montes y Alana Flores, siendo catalogada como la estelar del evento

Está programada para la parte final de la noche, después de los combates preliminares y de la contienda entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado.

Supernova: Orígenes podrá seguirse en transmisión gratuita a partir de las 18:00 horas en los canales oficiales del evento como:

YouTube

Twitch

Facebook

TikTok