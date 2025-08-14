Gala Montes -de 25 años de edad- presume su musculosa espalda días antes de su pelea en Supernova Orígenes.

El próximo 17 de agosto de 2025, la actriz se enfrentará a una pelea de box contra la streamer Alana Flores, de 24 años de edad.

Gala Montes gana masa muscular para su pelea en Supernova Orígenes

Faltan pocos días para la realización de la primera edición del Supernova Orígenes.

Momento en el que Gala Montes quiso, tal vez, intimidar a su rival Alana Flores con una foto de su musculosa espalda.

Gala Montes presume la musculosa espalda (Instagram | Gala Montes)

En el collage de fotos, Gala Montes hace una comparativa de antes y después, esto en torno al cambio físico que sufrió durante su preparación.

Como se sabe, la actriz siguió un entrenamiento para el día de su pelea en Supernova Orígenes.

Era por medio de sus rede sociales que Gala Montes solía compartir fotos y videos de ella alistándose para el cuadrilátero.

Por su parte en la comparativa se pueden apreciar los resultados del entrenamiento en un lapso aproximado de cuatro meses.

Siendo esta la forma en la que Gala Montes demostró estar lista para el día que tenga que enfrentar a Alana Flores.

Pelea Alana Flores vs Gala Montes (@supernovaboxing / Instagram)

Los escándalos entre Gala Montes y Alana Flores por el Supernova Orígenes

Supernova Orígenes será un evento de exhibición en el que personalidades de las redes y el espectáculo entablarán combates de box.

Las expectativas entre los fans son altas. Por desgracia Supernova Orígenes también se vio manchado por escándalos entre dos de sus peleadoras.

Gala Montes y Alana Flores rápidamente dieron de qué hablar después de que se dieran a conocer las fuertes diferencias entre ambas.

Mismas que surgieron a raíz de la streamer exhibiendo a la actriz y su representante.

Y es que Alana Flores señaló a Gala Montes por incumplimiento del contrato.

Según la streamer, la actriz se negó a bajar de peso y, por si fuera poco, la hicieron firmar un segundo contrato.

Mismo en el que aceptaba pelear en Supernova Orígenes con Gala Montes en su peso promedio.