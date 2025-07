Gala Montes -de 24 años de edad- le dijo a Alana Flores que “no hay enemigos en el deporte” previo a su pelea de Supernova: Orígenes.

Luego de las declaraciones de Alana Flores -de 24 años de edad- Gala Montes asegura que no le afectan pero, confiesa que es desilusionante escucharla hablar de esa manera.

Será el próximo 17 de agosto cuando Gala Montes y Alana Flores se enfrenten en el ring como parte del evento Supernova: Orígenes.

La pelea entre Gala Montes y Alana Flores es una de las más esperadas del Supernova: Orígenes, sobre todo porque la streamer mexicana se mantiene invicta.

A tres semanas de que se lleve a cabo la pelea, Gala Montes le envió un mensaje a Alana Flores luego de las declaraciones que ha hecho en su contra.

En un video, Gala Montes le recordó a Alana Flores que “no hay enemigos en el deporte”, ya que solo es una competencia.

Aunque Gala Montes asegura que no le afecta lo que ha dicho Alana Flores, reconoció que es desilusionante ver sus ataques.

“A mí no me ha afectado nada de lo que ha dicho, me lo esperaba, es desilusionante como mujeres ver todos sus ataques, es triste, pero yo no me he dejado llevar por eso”

Gala Montes