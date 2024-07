¿Adrián Marcelo podría ser anunciado como el octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024? Conoce quién es el polémico conductor que se sumaría al reality.

A menos de un mes del estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se dio a conocer que se anunciaría a un participante más.

Será el jueves 4 de julio en punto de las 8 de la noche cuando se conozca al octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

A unas horas de conocer al nuevo habitante, se ha especulado que Adrián Marcero será anunciado como parte de la nueva temporada del reality.

Es por ello por lo que a continuación te contamos todo sobre Adrián Marcelo, el polémico conductor que podría entrar a La Casa de los Famosos México 2024.

¿Quién es Adrián Marcelo, posible octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024?

Adrián Marcelo Moreno Olvera nació el 6 de abril de 1990 y es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El conductor, influencer y youtuber, constantemente está envuelto en la polémica por sus comentarios y humor negro.

Adrián Marcelo (@adrianmarcelo10 / Instagram)

Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los conductores más polémicos de la televisión regiomontana.

El conductor confesó que siempre le gustó realizar contenido en internet, pero saltó a la fama gracias a que logró entrar en una televisora.

El carisma y ocurrencias de Adrián Marcelo lo han colocado entre los favoritos del público, sin embargo también ha protagonizado varias polémicas.

Adrián Marcelo alcanzó gran popularidad gracias a su trabajo en Multimedios, donde participó en diversos programas de entretenimiento y talk shows.

Pero no solo ha trabajado en la televisión, también lo hace en el Stan Up y en YouTube; también incursionó en el podcast con un programa llamado Conversaciones.

Y Hermanos de Leche con Iván Fematt ‘La Mole’, con quien realizó diferentes giras.

¿Cuántos años tiene Adrián Marcelo?

Actualmente, Adrián Marcelo tiene 34 años de edad.

Adrián Marcelo (@adrianmarcelo10 / Instagram)

¿Quién es la esposa de Adrián Marcelo, posible octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024?

Adrián Marcelo se encuentra casado con Karina Puente, de 34 años de edad.

La pareja se conoció en el reality show de Multimedios “Mitad y mitad” en 2014, que era la versión de Monterrey del programa Enamorándonos de TV Azteca.

¿Qué signo zodiacal es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo no tiene hijos.

¿Qué estudió Adrián Marcelo, posible octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024?

Adrián Marcelo estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Además, Adrián Marcelo con un posgrado en Negocios Internacionales en la Universidad Regiomontana.

En el programa SNSerio, Adrián Marcelo señaló que tiene un diplomado en Programación Neurolingüística.

Adrián Marcelo (@adrianmarcelo10 / Instagram )

¿En qué ha trabajado Adrián Marcelo, posible octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024?

Adrián Marcelo inició su carrera en las redes sociales y es que comenzó haciendo videos para Vine.

Después brincó a Facebook y posteriormente quiso entrar a la televisión.

Adrián Marcelo envió un video/currículum a Willie González, director de Deportes de Multimedios, donde mostró su talento para la comedia y la conducción.

Al mostrar su talento, Adrián Marcelo tenía la esperanza de que le dieran la oportunidad de formar parte del canal.

Después de varias pruebas, Adrián Marcelo entró a Multimedios y apareció en varios programas de televisión.

Adrián Marcelo fue conductor del programa SNSerio hasta el 2022.

A lo largo de su trayectoria, Adrián Marcelo ha trabajado en diferentes proyectos como:

Mitad y Mitad

Acábatelo

Vivalavi

Poncho en Domingo

Radar

Adrián Marcelo Vloggea

Un Porr* con Adrián Marcelo

Conversaciones

Hermanos de Leche

Adrián Marcelo Presenta

Adrián Marcelo (@adrianmarcelo10 / Instagram )

Polémicas que ha protagonizado Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se enfrentó públicamente con Poncho de Nigris.

También ha sido criticado en las redes sociales por realizar comentarios gordofóbicos, racistas y misóginos.

Adrián Marcelo generó gran polémica, tras realizar comentarios que fueron señalados como gordofóbicos durante un podcast con Karla Panini.

“Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la.... a una ‘gorda’ si se me acerca, la verdad; lo haría contento”, fue uno de los comentarios de Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo continuó y señaló: “Si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal por salud. Porque ahora salen en revistas de que en revistas y talla extra. No, no, no hiciste nada para merecer una portada, gorda”.

"Adrián Marcelo" y "Karla Panini":

Por este video. pic.twitter.com/YUbN47ukzn — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 17, 2023

En 2023 Adrián Marcelo fue acusado por su expareja sentimental Carolina Lerma de abuso sexual.

Adrián Marcelo y Carolina mantuvieron una relación en el 2021, pero un año después la joven se reunió con el conductor en su automóvil.

Carolina destacó en sus redes sociales que mientras intentaba hablar con Adrián Marcelo, él la obligó a besarlo y le mostró sus genitales.

Adrián Marcelo también tuvo un enfrentamiento con el luchador Chessman, quien le pegó durante una entrevista.

Sin embargo, usuarios señalaron que todo fue planeado por publicidad.

Chessman y Adrián Marcelo protagonizan una pelea (Twitter | Captura de pantalla)

Adrián Marcelo será el octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024

Desde hace varios meses ha sonado el nombre de Adrián Marcelo como posible habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que en un principio surgió el rumor de que podría participar como conductor La Casa de los Famosos México 2024.

Pero este chisme se diluyó luego de que se confirmó que todos los conductores de la primera emisión de La Casa de los Famosos México regresarían para la segunda temporada.

Aunque hasta el momento no hay nada confirmado, usuarios especulan que Adrián Marcelo podría confirmarse este jueves 4 de julio como participante del reality.

Solo falta esperar para ver a quién se confirma como el octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024.