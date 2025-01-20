Karely Ruiz desnuda y con pintura encima, es su última sesión de fotos embarazada a días de que su bebé nazca.

A través de sus redes sociales,Karely Ruiz de 24 años de edad, reveló su última sesión de fotos embarazada antes de dar a luz.

Y muy a su estilo, Karely Ruiz aparece desnuda y llena de pintura posando con su vientre de embarazo.

Pues tal y como pone en la descripción, esta es su última sesión de fotos embarazada antes de que su bebe nazca.

Las fotos de Karely Ruiz desnuda y pintada que celebran últimos días de su embarazo

En su Instagram, Karely Ruiz publicó su última sesión de fotos embarazada pues está a tan solo días de conocer a su bebé.

Estas fotos de Karely Ruiz desnuda con pintura encima, revelan sus 9 meses embaraza mientras espera con ansias la llegada de su bebé.

En esta última sesión de fotos, Karely Ruiz aparece desnuda y cubierta de pintura negra que delinea su figura embarazada,

En la descripción de las fotos de Karely Ruiz desnuda con pintura encima y embarazada, describe que ha sido un camino difícil pero que valió la pena.

Pues está a tan solo unos días de conocer a su bebé, y agradeció a sus fans por ser parte de este proceso.

Karely Ruiz en bikini negro impacta y con pancita de seis meses de embarazo (Instagram karelyruiz / Instagram karelyruiz)

Las fotos de Karely Ruiz desnuda con pintura encima y embarazada, se hicieron virales

A días de que nazca su primer bebé, Karely Ruiz aparece desnuda en unas fotos que se hizo embarazada y cubierta de pintura.

Esta sesión de fotos de Karely Ruiz desnuda con pintura encima es, como dijo ella, su última sesión embarazada.

Y como era de esperarse con el contenido que hace Karely Ruiz, sus fotos desnuda y embarazada se hicieron virales.

Pues en Instagram, estas fotos de Karely Ruiz desnuda con pintura encima, ya cuentan con poco más de 224 mil likes y más de 59 mil comentarios.

La mayoría de los comentarios en las fotos de Karely Ruiz desnuda y con pintura encima mientras sigue embarazada, la felicitan y la llenan de apoyo mientras la influencer espera paciente la llegada de su bebé.