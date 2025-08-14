Hay temas que uno no debe tocar y esta vez David Faitelson de 56 años de edad, se llevó una humillación por Alana Flores en el encuentro cara a cara con Gala Montes para Supernova Orígenes.

Gala Montes de 25 años de edad y Alana Flores se vieron cara a cara rumbo al Supernova Orígenes, pero más allá de tirarse entre ellas David Faitelson fue quien resultó más funado.

Alana Flores humilla a David Faitelson en el cara a cara con Gala Montes para Supernova Orígenes

David Faitelson quien será comentarista en Supernova Orígenes hasta se quedó callado luego de que Alana Flores lo humillara en el cara a cara con Gala Montes para su pelea.

Aunque todo era una conferencia de prensa y por primera vez el cara a cara de Gala Montes y Alana Flores de 24 años de edad, David Faitelson trató de meter más cizaña, pero la streamer no se quedó callada.

Gala Montes y Alana Flores. (@supernovaboxing)

La polémica por el tema de los contratos y el peso para la pelea de Gala Montes y Alana Flores sigue dando de qué hablar, aunque la streamer mostró hartazgo ante el tema.

Y es que David Faitelson quiso burlarse de Alana Flores por pedirle a Gala Montes que bajara de peso, pero el comentarista solo recibió una humillación.

Esto debido a que David Faitelson le cuestionó a Alana Flores si su estrategia era como la del Canelo Álvarez, buscando deshidratar a Gala Montes para tener ventaja.

“Le aprendiste algunas mañas al Canelo [Álvarez] ¡eh! Porque el Canelo suele hacer eso, suele decir ‘que se baje veinte kilos, lo deshidrato’ “. David Faitelson, comentarista.

A pesar de que la streamer tardó en reaccionar, Alana Flores decidió humillar a David Faitelson recordando que él juraba no participar en peleas como Supernova Orígenes y al final, está ahí.

“A ti cómo te encanta hablar de otros también, así por hablar ¿no? Yo pensaba que tú no te prestabas para estos eventos, pero aquí estamos”. Alan Flores, streamer.

Ante el arrebato, David Faitelson no hizo más que reírse de la forma en que Alana Flores lo humilló.

Gala Montes aclara que nunca aceptó bajar de peso para su pelea con Alana Flores en Supernova Orígenes

Tras la humillación que Alana Flores dio a David Faitelson por el tema del peso con Gala Montes para Supernova Orígenes, la actriz insistió en que ella nunca aceptó la bajada de peso.

Y es que Gala Montes le argumentó a David Faitelson que sí está tomando la pelea de Supernova Orígenes con profesionalismo, pero también sabiendo que es “de exhibición”.

Ante ello, explicó que ella “nunca” firmó en su contrato que bajaría de peso, aunque sí respeta el boxeo no como se ha especulado en redes sociales.

“Desde el principio dije que no [bajaría de peso] fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó con base a lo que yo pedí (...) No es que yo no me lo tome enserio, es que yo no soy boxeadora, pero lo respeto”. Gala Montes, actriz.

Por otra parte, Gala Montes rechazó la idea de que Alana Flores esté en desventaja por su altura y el peso, aclarando que su gran área de oportunidad es la preparación que tiene por las peleas que ha tenido.