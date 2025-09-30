Priscy Escoto -de 28 años de edad- lamentó la muerte del estilista Miguel de la Mora, con quien tenía un trabajo pendiente.

“Anoche recibí una noticia que me dejó en shock y con el corazón muy triste. Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros ... Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento” Priscy Escoto

Miguel de la Mora -de 28 años de edad- fue asesinado el 29 de septiembre de 2025 cuando salía de su salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, CDMX.

Así se despidió la influencer Priscy Escoto del estilista Miguel de la Mora

A través de su cuenta de Instagram, Priscy Escoto lamentó la muerte del estilista Miguel de la Mora en la CDMX, con quien había colaborado en diferentes ocasiones.

Priscy Escoto lamenta la muerte de Miguel de la Mora (@priscyescoto / Instagram )

Incluso hace apenas unos días, Priscy Escoto anunció que junto a Miguel de la Mora tenía planeado un lujoso sorteo.

La influencer Priscy Escoto compartió que se encontraba en shock y con el corazón muy triste al enterarse de la muerte de Miguel de la Mora.

Priscy Escoto recordó que Miguel de la Mora siempre fue muy profesional e incluso se quedó hasta altas horas de la noche con tal de terminar su trabajo.

“Nunca le importó la hora en la que llegara se quedaba hasta terminar un día terminamos a las 4am. Una persona completamente dedicada a su trabajo” Priscy Escoto

En su mensaje, Priscy Escoto destacó que Miguel de la Mora será recordado por toda su trayectoria.

“Siempre te recordare como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas ... tu talento, tus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solos” Priscy Escoto

Priscy Escoto y Miguel de la Mora (Tomada de video)

Priscy Escoto le agradeció a Miguel de la Mora por su amistad y por cada momento que pasaron juntos.

“Gracias, Micky, por cada momento, por tu arte y por tu amistad. Siempre te voy a recordar con cariño. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil” Priscy Escoto

Para finalizar su publicación, Priscy Escoto destacó que siempre va a recordar a Miguel de la Mora y le envió sus condolencias a su familia.

“Vuela alto, mi Micky ... extrañare nuestros momentos en el salón, sé que nadie logrará hacerlo como tú” Priscy Escoto

Este es el trabajo pendiente que tenía Priscy Escoto con el estilista Miguel de la Mora

Hace solo cuatro días, Priscy Escoto compartió que había acudido con el estilista Miguel de la Mora para cambiar su imagen.

En esta ocasión optaría por un rubio más natural para no tener que preocuparse cuando salga la raíz.

Además de mostrar su cambio, Priscy Escoto y el estilista Miguel de la Mora anunciaron el sorteo en el que consentirían a una persona con una experiencia completa de belleza y lujo.

El premio se encontraba valuado en más de $200,000 MXN ya que incluía:

Viaje con hospedaje todo pagado a la Ciudad de México

Diseño de color exclusivo con Micky

200 gramos de extensiones brasileñas premium

Alimentos, bebidas y coctelería en nuestro salón

Masajes y tratamientos de cuidado capilar

Maquillaje profesional

Kit de mantenimiento para tu casa con cepillo especial para extensiones

De acuerdo con lo que se dio a conocer en las bases, el ganador se anunciaría el 6 de octubre a través de un live .

Hasta el momento Priscy Escoto no ha dado a conocer que pasará con el sorteo tras la muerte del estilista Miguel de la Mora.