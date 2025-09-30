¿Quién es Eduardo Ederly González Martínez? Él ha sido identificado como el presunto asesino de Miguel de la Mora en Masaryk, Polanco en CDMX afuera de su estética Micky Hair Salon.

Es por eso que te damos detalles de quién es Eduardo Ederly González Martínez, el principal sospechoso y presunto asesino de Miguel de la Mora, como.

¿Quién es Eduardo Ederly González Martínez?

Tras el caso del asesinato del estilista Miguel de la Mora en Polanco, se reveló el nombre del principal sospechoso y presunto asesino: Eduardo Ederly González Martínez.

Eduardo Ederly González Martínez alías “Tank Turner”, ya había sido denunciado por Miguel de la Mora en 2024 y había interpuesto una orden de restricción.

Aparentemente, Eduardo Ederly González Martínez está vinculado al crimen organizado, y es conocido en los medios por demandar a Banamex y en 2023 recibir una herencia millonaria de una mujer que falleció.

¿Qué edad tiene Eduardo Ederly González Martínez?

Al no ser una figura pública, no se ha revelado la edad de Eduardo Ederly González Martínez.

¿Eduardo Ederly González Martínez tiene pareja?

Tampoco se sabe si actualmente, Eduardo Ederly González Martínez tenga una pareja; no obstante en 2023 se publicaron documentos de la legislación del Estado de México.

En donde se coloca que Eduardo Ederly González Martínez que por Escritura Pública Número 34,727 del Volumen 588 de fecha 22 de marzo del año 2023, se le heredaban los bienes materiales de la señora Rosaura Haro García.

Esto por estar en calidad de “conyuge supérstite”, es decir una forma legal de referirse al esposa o esposo viudo.

Herencia de Eduardo Ederly González Martínez, presunto asesino de Miguel de la Mora (Legislación del Estado de México)

¿Cuál es el signo zodiacal de Eduardo Ederly González Martínez?

Al no saberse su fecha de nacimiento o su edad, se desconoce qué signo zodiacal es Eduardo Ederly González Martínez.

¿Eduardo Ederly González Martínez tiene hijos?

Aunque de acuerdo al documento legal, Eduardo Ederly González Martínez estuvo casado, no se tienen registros de que haya tenido hijos.

¿Qué estudió Eduardo Ederly González Martínez?

No se sabe con exactitud qué estudió Eduardo Ederly González Martínez; no obstante, de manera extraoficial se le ha nombrado como un “empresario”.

¿En qué ha trabajado Eduardo Ederly González Martínez?

Si bien se menciona que Eduardo Ederly González Martínez es un empresario, también ha sido señalado por estar presuntamente vinculado al crimen organizado.

De acuerdo a las especulaciones sobre la muerte de Miguel de la Mora, al ser un ataque dirigido, podría vincularse a algo personal o “negocios turbios”.

También se sabe que Miguel de la Mora interpuso una “denuncia por fraude y amenazas” de Eduardo Ederly González Martínez.

De acuerdo a las denuncias, supuestamente Eduardo Ederly González Martínez lo estafó en un negocio y lo acosaba; pidió y obtuvo una orden de restricción contra él.

Eduardo Ederly González Martínez, presunto asesino de Miguel de la Mora, junto al estilista (Especial)

Eduardo Ederly González Martínez es el principal y presunto sospechoso de asesinato de Miguel de la Mora

En redes sociales se reveló que el principal sospechoso y presunto asesino de Miguel de la Mora afuera de su estética en Polanco, sería Eduardo Ederly González Martínez.

Pues Miguel de la Mora ya había puesto una denuncia por fraude y amenaza en 2024 en la Fiscalía de la CDMX y tenía una orden de restricción contra Eduardo Ederly González Martínez.

En las fotos subidas por el periodista Carlos Jimene z, puede verse el rostro de Eduardo Ederly González Martínez, así como otra imagen junto a Miguel de la Mora.

También ha salido a la luz, gracias al periodista Antonio Nieto , que Miguel de la Mora se fue de vacaciones a Punta Mita con la influencer, Diana Esparragoza Coronel días antes de su asesinato.

Esta influencer jalisciense también es conocida por ser la nieta de Juan José Esparragoza, alías “El Azul”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.