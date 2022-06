Priscy Escoto, la influencer de moda y belleza, compartió en sus historias de Instagram, que tras darle una segunda oportunidad a su novio, este le volvió a ser infiel.

La influencer de Monterrey, quien se ha dado a conocer por sus colaboraciones con marcas de lujo, expuso la infidelidad de su novio Jorge David.

Expresó que lo contaba no solo para demostrar que “los tóxicos no cambian”, sino también porque su relación era compartida con sus seguidores en redes sociales.

Anteriormente, Priscy Escoto compartió videos en su canal de YouTube hablando de su relación tóxica, meses después regresó con su ex tóxico, quien hoy acusa de infiel.

Priscy Escoto tiene 25 años de edad, nació en Monterrey, Nuevo León, sin embargo, tiene años viviendo en la zona más prestigiada de Cancún.

Priscy Escoto comenzó con su canal de YouTube hace tres años, sin embargo, es en Instagram y en TikTok en donde tiene mayor número de followers. Siendo estos sus números:

La influencer se dedica a hablar de moda, estilo y viajes, además, comparte sobre sus actividades familiares y como practicante de equitación.

Priscy Escoto se hizo viral luego de compartir un video yendo a Coppel, en donde consiguió un outfit como el que obtendría de marcas de lujo.

Además de hacer tener su propia línea de ropa llamada Riviera, Priscy Escoto hace colaboraciones con marcas de lujo como:

Recientemente, Priscy Escoto se volvió tendencia de Twitter luego de que expusiera en sus historias de Instagram a su novio infiel, y hablara de las relaciones tóxicas.

Priscy Escoto tomó sus redes sociales para hacer múltiples historias de Instagram exponiendo a su novio fiel, bajo el argumento de “prefiero que se enteren primero por mí”.

Priscy Escoto no solo compartió los videos en donde se ve a su novio Jorge David besando a otra mujer, sino que enlistó las red flags que tuvo, pero ella decidía darle otra oportunidad.

La influencer explicó que luego de haber recibido unos videos en donde se le ve a su novio perreando y besando a otra mujer, decidió que era el momento de terminar.

Contó que aunque le mandó los videos en donde se ven sus acciones, Jorge David siguió negándolo diciendo “solo bailé”.

Priscy Escoto reconoció haberse enfrentado por más de un año a red flags que decidió ignorar hasta hace unos días que dijo “le daré una oportunidad más”.

Cabe destacar que Priscy Escoto ya había tenido una relación con Jorge David hace un año, pues subió un video compartiendo la historia de su relación tóxica.

Casi un año después de este video, la influencer confesó haber regresado “con el tóxico”.

Priscy Escoto confesó “me fue muy difícil salir de esta relación”, sin embargo, dijo que tras acudir a terapia y trabajar su amor propio tomó la decisión de no dar más oportunidades.

La regiomontana dijo entre lágrimas que le dolió el ver que su novio no iba a cambiar confesando que le duele más “el tiempo perdido” que la infidelidad.

“Me duele porque yo valoré muchísimo la relación, yo respeté, me duele el tiempo que perdí, la traición, me duele todo lo que lo amé, me duele más lo poco que me quise y lo difícil que me fue salir de ahí, yo me veía casándome con él, formando una familia con él, el tiempo perdido me duele más”.

Priscy Escoto, influencer.