La muerte del estilista Miguel de la Mora de 28 años de edad, destapó que el dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk había puesto denuncia en la Fiscalía de la CDMX días atrás.

Un documento entregado por la Fiscalía de la CDMX acredita que Miguel de la Mora había sido amenazado y a cambio las autoridades emitieron que no podían intimidar ni molestarlo.

El estilista Miguel de la Mora denunció amenazas antes de morir asesinado en Polanco

Miguel de la Mora, el dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, obtuvo un documento por la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de que denunció por amenazas.

Información presentada por el reportero C4 Jiménez, muestra un documento emitido el 4 de septiembre de 2025 hacia “C. Eduardo” argumentando que no podía tener acercamiento a Miguel de la Mora.

Asimismo, se apunta que “C.Eduardo” tampoco podía tener conductas de “intimidación o molestia” con Miguel de la Mora ni “familia o personas” que estuvieran relacionadas con el estilista.

“Se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido en la carpeta de investigación citada al rubro Miguel Ángela de la Mora Larios, familia o a personas relacionadas con la querellante”. Documento de la Fiscalía de Coyoacán.

De no acatar las órdenes, “C. Eduardo” obtendría una multa por 20 días de salario mínimo, “independientemente de la responsabilidad que derive por la comisión de algún otro delito”.

Miguel de la Mora denunció amenazas en la Fiscalía de Coyoacán. (@c4jimenez)

Es decir, “C.Eduardo” tendría que pagar 5 mil 576 pesos, según el salario mínimo actualmente.

Esta denuncia por Miguel de la Mora fue puesta en la alcaldía de Coyoacán en la CDMX, firmada por el Ministerio Público, Gabriel Zermeño Rosas.

Hasta el momento autoridades oficiales no han esclarecido más de la muerte de Miguel de la Mora luego de que fue asesinado en Polanco.